La Casa De Papel: Revelam fotos do novo personagem que pode ser o pesadelo ou a salvação da Resistência na 5ª parte

Algumas fotos das gravações da quinta e última parte de “La Casa De Papel” entregam que novos e intrigantes personagens ainda deixaram a trama da série muito mais interessante.

De acordo com a Crush News, uma das novidades mais recentes no elenco é Juan Carlos Heredia Cortés, conhecido como “El Porrúo”, um homem que já chegou a mover um caminhão de 15 toneladas com as próprias mãos e diz ser um dos mais fortes da Espanha.

LCDP5: No quiero entrar en pánico pero alguien me explica por qué una ambulancia SUMMA 112 al fondo y tan cerca del Banco de España??? Van a evacuar a alguien herido dentro del banco? 😱😱😱 #Lacasadepapel #Moneyheist https://t.co/jb5xQTxSHd — VoiceofReason (@VoRLCDP) November 29, 2020

Vestido de militar, ainda não sabemos se ele será o novo terror da Resistência ou trata-se de um aliado infiltrado, hipótese que surgiu após ele ser clicado nas gravações dos flashbacks de Tóquio, personagem de Úrsula Corberó. Confira a seguir:

Mais textos sobre a série da Netflix:

“El Porrúo” já foi convidado pelo próprio Schwarzenegger para participar do Arnold Classic, o evento mundial de culturismo fundado por ele.

O ator José Manuel Seda também foi flagrado no elenco vestido de militar. Confira: