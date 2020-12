Confira a playlist completa da 17ª temporada de Grey’s Anatomy para escutar em qualquer momento

A 17ª temporada de Grey’s Anatomy estreou recentemente e além das tramas que estão sendo contadas, os fãs amaram a playlist escolhida para acompanhar as cenas.

Embora o lançamento oficial ainda não tenha ocorrido no Brasil, isso porque como já comentado outras vezes a previsão é de que chegue ao canal Sony em 2021, os fanáticos pela produção já sabem de tudo que está acontecendo.

E foi pensando nisso, que para ajudar nós separamos a playlist completa da 17ª season para você escutar a qualquer hora do dia. Confira a seguir:

1 – WizTheMc – For A Minute

2 – Kenny G – Songbird

3 – Luca Fogale – Surviving

4 – Feels Like Freedom – Joanna Jones

5 – Bryce Vine – Life Goes On

6 – GoldFord – Walk with Me

7 – Joy Oladokun – mercy feat. Tim Gent

8 – John Legend – Wild (feat. Gary Clark Jr.)

9 – Breathe Deep · Sleeping At Last

10 – Lonely Place · Rhys Lewis

11 – Hannah Scott – No Gravity

12 – The War and Treaty – Take Me I

13 – John Legend – Never Break

14 – BANNERS – Where The Shadow Ends

15 – The Sun Will Rise · Rhys Lewis

