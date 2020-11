Atriz Nicette Bruno é internada com covid-19

A atriz Nicette Bruno foi internada no Rio e Janeiro com covid-19, de acordo com informação divulgada pela filha, a atriz Beth Goulart, neste domingo.

A atriz de 87 anos permanece internada com ventilação mecânica, mas não foi entubada.

“ Infelizmente, mamãe pegou Covid, mas ela está bem, enfrentando esta batalha contra o vírus e eu creio que mamãe vai sair dessa com muita força, muito amor e muita luz", escreveu Beth em sua rede social.