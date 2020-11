Adeus, Darth Vader: morre Dave Prowse, o homem por trás do vilão de 'Star wars'

O ator inglês David Charles Prowse, mais conhecido por interpretar Darth Vader na trilogia original de ‘Star wars: guerra nas estrelas’, morreu aos 85 anos.

"É com grande pesar e uma tristeza de partir o coração para nós e milhões de fãs em todo o mundo que anunciamos que o nosso cliente Dave Prowse faleceu aos 85 anos." – Declarou Thomas Bowington, seu agente.

“Dave se dedicou a encontrar os fãs por décadas. Ele era maior do que a vida e sua falta será muito sentida. Nosso amor e pensamentos vão para sua família.” – Acrescentou o produtor de eventos Jason Joiner.

Reprodução / Semana.com

Ex-fisiculturista, Prowse teve uma série de papéis de vilão no cinema antes de ser convidado por George Lucas para uma audição para os papéis de Darth Vader e Chewbacca. Ele escolheu Vader e, quando questionado sobre o motivo, respondeu: “Todos se lembram do vilão.”

Apesar de ser a pessoa por trás dos trajes de Vader, suas falas eram dubladas pelo ator americano James Earl Jones na pós-produção. Além disso, muitas cenas de luta eram feitas pelo esgrimista olímpico Bob Anderson.

Para piorar a situação, quando o rosto de Vader finalmente mostrado ao público, em 1983, em uma cena do ‘Episódio VI – O Retorno de Jedi’, o produtor George Lucas escolheu escalar o ator Sebastian Shaw, que fazia o papel de Anakin Skywalker (entendedores entenderão).

Segundo o The Guardian, Prowse e Lucas se desentenderam posteriormente, o que o levou a ser banido das atividades oficiais do universo de Star Wars no ano de 2010.