7 livros em descontos na Cyber Monday para todos os gostos literários

O termo Cyber Monday, que numa tradução literal quer dizer "Segunda-feira cibernética", pode parecer para os mais distraídos que as promoções são apenas para produtos eletrônicos e de informática. Não é nada disso, A Cyber Monday se refere a promoções que acontecem apenas na internet, ao contrário da Black Friday que também inclui os pontos físicos de vendas além do online.

Um dos produtos mais procurados e com grandes descontos de 20% a 70% são os livros. Selecionamos 7 publicações que estão entre as mais vendidas do comércio eletrônico. E lembre-se: os preços valem apenas para esta segunda-feira (30). Confira:

1. As coisas que você só vê quando desacelera, por Haemin Sunim



Escrito pelo mestre zen-budista sul-coreano Haemin Sunim, As coisas que você só vê quando desacelera é um desses raros e tão necessários livros para quem deseja tranquilizar os pensamentos e cultivar a calma e a autocompaixão. De R$ 49,90 por R$ 27,90 (desconto de 44% com economia de R$ 22,00).

2. Coleção Jane Austen



Nesse box temos 3 grandes livros da autora Jane Austen: Orgulho e preconceito, Razão e sensibilidade e Persuasão. De R$ 79,90 por R$ 36,21 (desconto de 55% com economia de R$ 43,69).

3. Por que amamos: O que os mitos e a filosofia têm a dizer sobre o amor, por Renato Noguera



É se debruçando sobre a filosofia, a ancestralidade, mitos africanos, indígenas, orientais, ocidentais e até sobre a biologia que Renato Noguera nos leva a refletir sobre os diferentes significados do amor. De R$ 34,90 por R$ 18,90 (desconto de 46% com economia de R$ 16,00).

4. Democracia Tropical, por Fernando Gabeira



O que aconteceu com a jovem democracia brasileira nos últimos 30 anos? Em que encruzilhada nos metemos? Que país surgirá depois dos escombros de 2016? Democracia tropical nasceu das anotações de Fernando Gabeira sobre o caminho percorrido pela democracia brasileira desde o movimento Diretas Já até os dias de hoje. De R$ 36,90 por R$ 9,90 (desconto de 73% com economia de R$ 27,00).

5. A boca do inferno, por Otto Lara Resende



Ecoam ainda nos dias de hoje as consequências de histórias como as de Boca do inferno, publicado originalmente em 1957. Talvez naquele tempo o escritor e jornalista Otto Lara Resende não imaginasse o quão preciso poderia ser este compacto exemplar. O mais provável é que soubesse. De R$ 42,90 por R$ 24,70 (desconto de 42% com economia de R$ 18,20).

6. A origem das espécies, por Charles Darwin



Ainda considerado como um dos mais inovadores e desafiantes tratados biológicos já escritos, "A origem das espécies", com sua abordagem sobre os processos evolutivos, chocou grande parte do mundo ocidental quando foi lançado em 1859. De R$ 89,90 por R$ 49,60 (desconto de 45% com economia de R$ 40,30).

7. Caixa Dom Quixote, por Miguel de Cervantes



A história do engenhoso fidalgo Dom Quixote e de seu fiel escudeiro Sancho Pança conquista leitores geração após geração. O clássico de Miguel de Cervantes é considerado o expoente máximo da literatura espanhola e, em 2002, foi eleito por uma comissão de escritores de 54 países o melhor livro de ficção de todos os tempos. De R$ 149,90 por R$ 84,00 (desconto de 44% com economia de R$ 65,90).

