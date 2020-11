Reveladas fotos inéditas de Lady Di em momento íntimo pouco antes da separação

Foram reveladas nesta semana novas fotos inéditas de Lady Di, em momento íntimo, pouco antes da separação.

Nas imagens, divulgadas pelo empresário italiano Giancarlo Giammetti, ela aparece a bordo de um iate com a realeza europeia.

Em um registro a princesa é vista de biquíni com o príncipe Kyril de Preslav em setembro de 1990.

Outro momento, divulgado no Instagram, mostra Diana cumprimentando estilistas italianos em um evento.

Na época, a princesa Diana e o príncipe Charles viviam vidas separadas, como revelado pelo tabloide Daily Mail UK.

Ainda de acordo com as informações, "a princesa enfrentou a batalha contra a bulimia, depressão pós-parto e morte do ex-amante". Confira:

Two years before her separation, Princess Diana looks radiant but alone on board yacht in candid unseen photos https://t.co/CfmmIKTZP5 pic.twitter.com/i39khSRaSe

