Pechincha e diversão: As ofertas da Black Friday para games, livros, show e mais

Em um ano de crise como 2020, duas coisas ficaram claras: entretenimento é vital e toda economia ainda é pouca. Que tal poupar um troco e aproveitar a Black Friday para garantir sua distração de agora (e até a do ano que vem)? O Metro World News separou ofertas

Sessão no ‘precinho’

O Cinemark oferece sessões especiais a R$ 5 até 2 de dezembro em filmes como “Trolls 2”, “Convenção das Bruxas” (foto), “Os Novos Mutantes”, “Scooby! O Filme” e “BTS: Break The Silence”, entre outros. Para conferir a programação, veja o site www.bit.ly/3fL16wc.

Prepare os consoles

O PlayStation mantém mídias físicas de “The Last of Us Part II” (foto), e “Ghost of Tsushima”, entre outros, a preços 50% mais baixos. A assinatura da PS Plus também está com desconto de 25% . Já o Xbox tem descontos de até 90% nos games.

Biblioteca recheada

A editora Companhia das Letras recalculou os preços do catálogo com descontos convidativos em sua loja virtual, em www.bit.ly/2HIGBUg. A Amazon também abaixou os preços do Kindle. O modelo Paperweight (foto), de 8GB está de R$ 499 por R$ 399 e pode sair ainda mais barato se for pago no boleto.

Nightwish com descontão

A banda finlandesa se apresenta só em outubro de 2021, depois de adiar passagem por aqui neste ano. Mas o show de São Paulo, no Espaço das Américas, tem ingresso 50% mais barato para compra online em www.bit.ly/3lclcAi até hoje.

Para completar coleção

A Panini abaixou os preços de toda a loja online em até 60% e tem cupom para mais 25% de desconto aos amantes dos quadrinhos. “O Espetacular Homem-Aranha” (foto), por exemplo, pode sair por R$ 5,78, com 47% de desconto. Álbuns de figurinha também entram na promoção. Em www.bit.ly/2HEZZ4q.