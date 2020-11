Menudo ganha série biográfica na Amazon Prime Video

Nos anos 80, um fenômeno varreu a América Latina, atravessando países e línguas. Formada na cidade de Caguas, em Porto Rico, uma boy band produto da mente do visionário empresário Edgardo Díaz virou febre, angariando milhões de fãs. Era o Menudo, um dos primeiros grupos do tipo saído do continente a se popularizar. O que muitos não conhecem é a história por trás da fama, que ganha contornos em “Súbete a Mi Moto”, série que chega hoje na Amazon Prime Video.

O fio condutor da produção é Díaz, interpretado por Yamil Urena. O empresário teve a brilhante ideia de reunir cinco meninos adolescentes para cantar e dançar um pop chiclete com roupas coloridas, à maneira que os Beatles haviam feito nas décadas anteriores. Deu certo.

A série acompanha o grupo desde o seu início, em 1977, até o fim dos anos 90, quando saiu dos holofotes. Nesse meio tempo, sua formação sofreu incontáveis transformações na medida em que os meninos ficavam mais velhos e não serviam mais para agradar os fãs adolescentes. Essa era uma das cláusulas imposta por Díaz, que criou no Menudo um grande empreendimento de sucesso.

É essa engrenagem desgastante de trocas constantes, assim como os conflitos na relação entre os jovens membros e os empresários, que elucida o lado mais sombrio da boy band durante a série, produzida entre Porto Rico e México. A fama tinha data de validade para os mais de 30 meninos que passaram pelo grupo. E tinha preço: pressão e superexposição na mídia são somente alguns dos detalhes.

Todo o lado glorioso da história também está lá nos 15 episódios. Mais de 30 músicas marcantes da menudomania – como foi chamada a onda de sucesso, que chegou a atingir países como Brasil, Canadá, Reino Unido e Itália – fazem parte da trilha sonora. Quem também não deixa de ser retratado é Ricky Martin (Felipe Albors e Ethan Shcwartz), o membro que se tornou mais conhecido de todos. Ele entrou aos 12 anos, em 1984, para a formação de maior sucesso do Menudo. E, assim como o grupo, ganhou o mundo.