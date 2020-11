10 sugestões em várias as categorias para aproveitar (de verdade) os descontos da Black Friday

Não é apenas porque hoje é a Black Friday oficial em todo o mundo que o consumidor (principalmente você) precisa embarcar na onda consumista e comprar apenas porque algo está com desconto. Há até um movimento chamado Anti-BlackFriday que questiona porque mesmo estamos comprando, ainda mais num ano em que a pandemia de Covid-19 provocou a escassez de várias matérias-primas. Pequenas empresas preferem não seguir o exemplo dos grandes conglomerados de marketplace e pregam o consumo consciente.

De fato, basta navegar em qualquer site da internet para ver que há ofertas demais disponíveis em todas as áreas. Mas se você estiver mesmo precisando de algum produto e fez parte dos 60% do crescimento das pesquisas no Google sobre preços que aconteceram apenas no mês de setembro deste ano, talvez seja uma boa oportunidade para fazer a escolha e antecipar compras de Natal, Ano Novo e férias de janeiro.

Alguns descontos são mesmo para valer e valem a pena. Para te ajudar, fizemos uma seleção com 10 produtos que estão entre os mais desejados e que incluem diversas categorias. Confira:

1. Novo Echo Dot (4ª Geração): Smart Speaker com Alexa – Cor Preta



Conheça o novo Echo Dot: o smart speaker com Alexa de maior sucesso ainda melhor. O novo design de áudio com direcionamento frontal (1 speaker de 1,6″) garante mais graves e um som completo. É a primeira vez que essa nova geração entra em promoção no Brasil. De R$ 399,00 por R$ 236,55 (à vista no cartão de crédito ou boleto) ou por R$ 249,00 (12x de R$ 20,75 sem juros). Frete grátis.

2. Console PlayStation 4 Mega Pack 12 – God Of War, Gran Turismo, Days Gone



Mais leve e mais fino, o sistema playstation 4 tem disco rígido de 1 tb para tudo o que há de melhor em jogos, músicas e muito mais. o pacote playstation hits oferece jogos incríveis que proporcionarão entretenimento sem fim com jogos dinâmicos e conectados, gráficos e velocidade intensos, personalização inteligente, recursos sociais integrados intensamente e inovadores recursos de segunda tela. De R$ 2.799,00 por R$ 2.199,90 (economia de 21% com desconto de R$ 599,10). Frete grátis.

3. Travel System Mobi Safety 1st Edição Especial Black Gold



Inclui bebê conforto e base: bebê conforto one-safe tem certificação para uso em avião e base para veículo. Assento reclinável e reversível: assento com função moisés, reclina em 4 posições, com ajuste múltiplo do encosto. Visual premium: mais sofisticação com estrutura rosé gold, tecido estampado e detalhes em couro. De R$ 2.799,00 por R$ 1.949,00 (economia de 30% com desconto de R$ 850,00). Frete grátis.

4. Kit de Furar e Parafusar Maleta com 104 peças Black+Decker



Este é o kit mais vendido em Acessórios para Parafusadeira. E agora está em promoção de Black Friday. Para uso em alvenaria, madeira e metal. Ferramentas compostas de materiais de titanium, carbono com wídea, aço carbono. De R$ 243,43 por R$ 149,90 (economia de 38% com desconto de R$ 93,53). Frete grátis.

5. Truss Specific Duo Kit Disciplinante Shampoo (300ml) e Condicionador (300ml)



Este é um dos melhores e mais desejados kits para o cabelo. Brilho, disciplina e redução do aspecto arrepiado. Ao mesmo tempo em que higieniza e condiciona os fios, controla o volume, reduz o frizz drasticamente e ainda diminui a incidência de pontas duplas. De R$ 112,90 por R$ 99,90 (economia de 12% com desconto de R$ 13,00).

6. Smartphone LG 128GB Inteligência Artificial Câmera Quádrupla Titanium



Um dos smartphones com as maiores capacidades do mercado e com ótimo preço. Tem 128GB, tela de 6,53″ Hole in Display FHD+ 19.5:9, Inteligência Artificial, 4 câmeras: 48MP+8MP+5MP+2MP, Selfie de 16MP, bateria de 4.000 mAh e resistência militar a impactos. De R$ 1.429,00 por R$ 1.219,00 (economia de 15% com desconto de R$ 210,00). Frete grátis.

7. Smart TV 65″ LED 4K Sony



A confiável marca Sony com resolução de 3840 x 2160, aprimorador de Contraste Dinâmico e tecnologia 4K Live Colour. Dimmer da Luz de Fundo: com LED Direto que combina com a decoração e dá um charme incrível a TV. Compre a partir de R$ 3.599,99 (+R$ 76,00 de envio).

8. Aparador de Barba OneBlade Cinza Chumbo Verde Limão Philips



Este modelo também é velho conhecido e está sempre entre os mais vendidos em Aparelhos de Barbear Elétricos Masculinos. Com a Black Friday, ganhou um desconto de quase 10%. De R$ 159,00 por R$ 142,49 (à vista no cartão de crédito ou boleto + 5% off) ou por R$ 149,99 (4x de R$ 37,52 sem juros). Frete grátis.

9. Kit Cama Baba Royale Batistela 11 peças



O kit é 100% em tecido de algodão de 200 fios e seu enchimento é 100% em poliéster e oferece um toque sofisticado ao quartinho do seu baby. Vai levar conforto e estilo ao quarto do seu baby e dar um toque sofisticado à sua decoração. Quando for olhar um algo para chegada de um baby lembre-se de analisar a idade, o peso, o tamanho porque todo produto para um bebê tem uma discriminação de qual o momento certo para usá-lo. Compre a partir de R$ 447,74.

10. Robô Aspirador de Pó Robovac Eufy Preto Bivolt



Aspirador de pó compacto: apenas 72,5mm de altura. Alto poder de sucção capaz potencializar até 1300 Pa conforme o tipo de piso. Baixa emissão de ruído (67 db) que garante a limpeza com um ambiente silencioso. Amplo espaço para armazenamento de lixo de 600 ml que reduz a frequência de esvaziamento. De R$ 1.999,00 por R$ 1.599,00 (economia de 20% com desconto de R$ 400,00).

*Seja um assinante Amazon Prime: você terá frete grátis ilimitado e ainda poderá usufruir do canal de entretenimento que disponibiliza filmes, séries, músicas e muito mais por apenas R$ 9,90 ao mês. Faça o teste gratuitamente por 30 dias.

