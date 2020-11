Sucesso em The Crown, Emma Corrin não era a primeira cotada para o papel de Lady Di; confira revelação sobre o vestido de noiva da princesa

Sucesso em The Crown, a atriz britânica Emma Corrin não era cotada, a princípio, para o papel de Lady Di. Como revelado pela Netflix, a jovem fazia parte da equipe de apoio ao elenco para a leitura do roteiro.

“Mas Emma aproveitou a oportunidade, estudou para o papel e a leitura saiu tão bem que dias depois ela foi chamada para uma audição”, detalhou.

Para Emma, ​​foi importante mover seu papel para longe das manchetes e para mais perto de uma visão mais humana de Diana. Para o conseguir, recorreu ao testemunho mais fiel: o documentário narrado pela Princesa de Gales.

Ainda de acordo com as informações, a entrada nos apartamentos da família real é proibida. Com apenas as plantas do palácio, a equipe do set teve que imaginá-los em sua totalidade.

Lady Di: vestido de noiva

Uma das peças de roupa mais importantes é o vestido de noiva da princesa Diana, mas algo que talvez você não saiba é que não é igual ao original.

“A equipe de arte decidiu capturar o mesmo espírito do design original criado por David e Elizabeth Emanuel, mas sem criar uma réplica”, detalhou o serviço de streaming. Confira o original:

Foi utilizado um padrão de tecido diferente do original, a forma dos laços e o tamanho dos babados foram ligeiramente alterados.

The Crown

A Netflix também divulgou nesta semana, no Twitter, fotos comparativas da produção inglesa. Confira a cena real e a ficção:

