‘Pacarrete’: Grande ganhador de Gramado de 2019 estreia nesta quinta

Durante a infância e adolescência do cineasta cearense Allan Deberton, a estrela da cidade atendia pelo nome de Pacarrete (corruptela de pâquerette, ou margarida, em francês). Uma senhora exuberante e briguenta, que andava por Russas, a 170 km de Fortaleza, bradando sobre seu passado de bailarina e exigindo mais espaço para a cultura.

Allan descobriu que o discurso que fez com que muitos encarassem aquela mulher como louca era completamente verdadeiro. Foi a semente de seu primeiro longa-metragem, batizado simplesmente de “Pacarrete”, que estreia finalmente hoje nos cinemas após arrasar no Festival de Gramado de 2019, com oito prêmios.

Marcélia Cartaxo, que também levou seu Kikito para casa no ano passado, encontra nesta protagonista sua nova Macabéa. Em 1986, aos 23 anos, ganhou o Urso de Prata no Festival de Berlim por “A Hora da Estrela” (1985), adaptação de Suzana Amaral para a obra de Clarice Lispector.

“Fiz de maneira muito intuitiva a Macabéa. Mas, para a Pacarrete, foi um desafio, com muito preparo. Eu tinha medo de não dar conta do papel. Fiquei à base de remédio para dor por muito tempo”, brinca ela, que teve de aprender, em apenas um mês e meio, a dançar sobre a sapatilha de ponta, além de dominar algumas palavras em francês e dedilhar o piano, todas habilidades da bailarina.

Maria Araújo Lima, a Pacarrete real, morreu aos 92 anos, em 2004. Havia deixado Fortaleza para ficar com a irmã cadeirante em Russas após se aposentar como professora de dança.

O roteiro, coescrito por Allan, Natália Maia, André Araújo e Samuel Brasileiro, ouviu pessoas que conviveram com Pacarrete, muitos deles idosos. O personagem interpretado por João Miguel, uma figura carinhosa com a senhora, é baseado no comerciante Hermano, que morava próximo a ela e ajudava com tudo.

Por amor à arte e muita personalidade, Pacarrete não deixa de existir em gente como o próprio Allan, determinado a fazer cinema na cidade natal e a ressignificar um símbolo tão popular.

“Pacarrete era uma mulher de muita personalidade, que sonhava com um mundo melhor. É quase como um estado de espírito, de viver no campo da resistência”

Allan Deberton, diretor de "Pacarrete"