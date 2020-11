The Crown: Diana revelou algo muito importante sobre o dia do seu casamento, mas isso não foi mostrado na série

A Netflix e todos os atores que participam em "The Crown" estão sendo muito elogiados pelo desempenho da série, marcada por detalhes impecáveis e realistas. No entanto, existe um detalhe sobre o casamento de Diana, interpretada por Emma Corrin, que não foi abordado na série.

De acordo com o portal Inside, o documentário “Diana: In Her Own Words”, disponível na Netflix, revela que a princesa descreveu o dia de seu casamento como o pior dia de sua vida.

“Não acho que estava feliz. Nunca tentei cancelar, no sentido de realmente fazer isso, mas acho que [foi] o pior dia da minha vida”, disse ela, chegando a se comparar com um "um cordeiro para o matadouro".

Descubra mais sobre a princesa Diana e a realeza:

A produção que surgiu de fitas gravadas pela própria Diana em 1991 para o jornalista Andrew Morton, também menciona que ela conseguiu ver Camilla, amante de Charles, na multidão que estava assistindo seu casamento.