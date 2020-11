Babenco: um coração que ainda teima em bater

O Brasil não indica, tradicionalmente, documentários para a categoria de melhor filme estrangeiro do Oscar. Mas, diante de “Babenco – Alguém Tem que Ouvir o Coração e Dizer: Parou”, que estreia hoje nos cinemas, a escolha é totalmente acertada. A produção foi anunciada na semana passada como a aposta do país entre os pré-indicados na premiação da Academia.

Dirigido por Bárbara Paz, viúva do cineasta argentino Hector Babenco (1946-2016), o filme acompanha os últimos momentos dele. No entanto, o tom acaba sendo muito mais de celebração do que propriamente melancólico.

O diretor lutava contra o câncer desde os anos 1980, quando foi indicado ao Oscar por “O Beijo da Mulher Aranha”. Babenco chegou a receber um prognóstico de apenas alguns meses de vida naquele primeiro momento, mas se recuperou.

No filme, Bárbara mescla cenas íntimas, em hospitais e em casa, a sequências e bastidores de produções que funcionam como uma cronologia do cinema brasileiro.

Todas as suas produções tiveram como base o país, mesmo as faladas em outras línguas. “O Rei da Noite” (1975), “Lúcio Flávio, o Passageiro da Agonia” (1977), “Pixote, a Lei do Mais Fraco” (1980), “O Beijo da Mulher Aranha” (1984), “Ironweed”(1987), “Brincando nos Campos do Senhor (1990), “Coração Iluminado” (1998), “Carandiru”(2003), “O Passado”(2007), e o último, “Meu Amigo Hindu” (2016), figuram no documentário.

Mesmo sendo o objeto em frente à câmera, ele não se privou de dar seus pitacos sobre o filme de sua vida, como mostra a cena em que tenta ensinar um enquadramento a Bárbara. Sobre o Brasil, que escolheu para viver em 1977, quando se naturalizou, dizia: “Decidi ficar no Brasil porque é um país em que a realidade supera a ficção numa proporção muito mais rápida do que na Argentina.”