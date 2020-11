Australianos confundiram Maradona com Madonna e se despediram da diva pop nas redes

Madonna chegou ao trend topic do Twitter nesta quarta-feira quando milhares de australianos confundiram a morte do ex-craque argentino Maradona com a diva pop..

Muitos fãs lamentaram a morte da diva e exaltaram seus sucessos na carreira, como ‘Like a Prayer’, entre outros.

Outro disse: "Madonna estará lá agora com Prince e MJ (Michael Jackson) fazendo um show para toda a eternidade. Os três grandes sob o mesmo teto!".

Madonna will be up there right now with Prince and MJ, having the concert of all eternity. The Big Three, under one roof!

— Limmy (@DaftLimmy) November 25, 2020