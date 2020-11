6 produtos de inteligência artificial inspirados em filmes de ficção científica em promoção na Black Friday 

HAL, o computador da nave espacial Discovery One, do filme "2001 – Uma odisséia no Espaço", é provavelmente a primeira lembrança que as pessoas têm de inteligência artificial no cinema. Na visão futurista do diretor Stanley Kubrick, de 1968, a luz vermelha sempre estática e a voz monótona nunca nos deixava saber quais eram as reais intenções do computador até ele se rebelar. Não havia feições, algo que o computador não tinha, mas o perigo iminente transformou o personagem em icônico.

Desde então, a inteligência artificial saiu dos filmes de ficção e se tornou muito mais amigável. Não há mais ameaças ocultas e novas interpretações também se tornaram marcantes como no outro filme cult "Lunar", dirigido por Duncan Jones em 2009, quando o robô-computador chamado Gerty chega a apagar sua memória para proteger o personagem Sam Bell e está muito mais próximo do que uma Alexa faria do que HAL.

A assistente pessoal líder de mercado é outra tem tudo a ver com os filmes de ficção científica. Alexa foi inspirada no computador de bordo da nave Enterprise, da série original de Jornada nas Estrelas, que obedecia aos comandos da tripulação. Para a Alexa funcionar é preciso vários gadgets que, por sorte do consumidor, já estão em promoção durante o período da Black Friday – que devem durar até o fim do mês de novembro com a Cyber Monday.

Selecionamos 6 dos principais acessórios, desde o Echo Dot até o Kindle, para colocar sua casa, seu escritório e você mesmo no século 21 sem medo de pane nos computadores. Confira:

1. Novo Fire TV Stick Lite com Controle Remoto Lite por Voz com Alexa



O primeiro Fire TV com Alexa: aproveite o streaming rápido e em Full HD. Vem com o novo Controle Remoto Lite por Voz com Alexa (Modelo 2020). Aperte o botão e pergunte à Alexa: use sua voz para buscar e iniciar programas facilmente no Prime Vídeo, Netflix e YouTube. De R$ 349,00 por R$ 249,00 (12x de R$ 20,75 sem juros) ou R$ 236,55 com mais 5% off à vista no cartão de crédito ou boleto. Frete grátis.

2. Echo Dot (3ª Geração): Smart Speaker com Alexa

O Echo Dot é o smart speaker de maior sucesso da Amazon. Controlado por voz com a Alexa, ele é perfeito para qualquer ambiente. Você pode pedir músicas, notícias, informações e muito mais. Além de ligar para amigos e familiares e controlar dispositivos compatíveis de casa inteligente com sua voz. De R$ 349,00 por R$ 199,00 (9x de R$ 22,12 sem juros) ou R$ 189,05 com mais 5% off à vista no cartão de crédito ou boleto. Frete grátis.

3. Echo Show 8 Smart Speaker com tela de 8″ e Alexa



Veja e faça mais com a Alexa: tela HD de 8″ e som estéreo, pronta para ajudar a organizar seu dia, proporcionar diversão e conectar você aos seus amigos e familiares. Divirta-se: peça à Alexa para assistir a filmes, séries e notícias. Ouça também suas músicas ou estações de rádio favoritas com um som ainda melhor. De R$ 899,00 por R$ 699,00 (12x de R$ 58,25 sem juros) ou R$ 664,05 com mais 5% off à vista no cartão de crédito ou boleto. Frete grátis.

4. Kindle Paperwhite 32 GB à prova d´água



Mais um aparelhinho que vimos semelhantes em filmes de Sci-Fi (afinal onde mesmo, o capitão Kirk anotava ou lia seus relatórios? Num tablet ou num Kindle? O mais leve e fino Kindle Paperwhite já lançado. Com a tela antirreflexo de 300 ppi, você pode ler como se fosse em papel, mesmo sob a luz do sol. Agora à prova d’água: você fica livre para ler e relaxar na praia, na piscina ou na banheira. De R$ 649,00 por R$ 549,00 (12x de R$ 45,75 sem juros) ou R$ 521,55 com mais 5% off à vista no cartão de crédito ou boleto. Frete grátis.

5. Hub Yale Connect para o Sistema Yale Connect compatível com Alexa



Controle de vários dispositivos, a partir de um único dispositivo móvel. Compartilhamento com diferentes usuários, podendo atribuir datas e horários de permissão de uso. É possível enviar senhas de acesso remotamente, bem como enviar chaves digitais. Controle da utilização dos dispositivos, via aplicativo de celular, sem custos adicionais. De R$ 998,54 por R$ 719,00 (desconto de 28% e economia de R$ 279,54). Frete grátis.

6. Tablet Tela 10,1'' Android Wi-Fi 32GB Samsung Galaxy Tab



Existe uma infinidade de acessórios para tornar sua casa inteligente (leia mais aqui), mas um bom tablet pode ser muito útil para instalar os diversos apps que muitos dos dispositivos tem para seu gerenciamento. Este modelo Samsung tem design com estrutura metálica oferecendo a melhor sensação tátil. De R$ 1.519,00 por R$ 1.284,90 (desconto de 15% e economia de R$ 234,10). Frete de R$ 27,00 para envio.

LEIA MAIS:

Bem vindo ao futuro: 5 dispositivos para você tornar sua casa tão "smart" quanto seu celular (e com desconto)

*Seja um assinante Amazon Prime: você terá frete grátis ilimitado e ainda poderá usufruir do canal de entretenimento que disponibiliza filmes, séries, músicas e muito mais por apenas R$ 9,90 ao mês. Faça o teste gratuitamente por 30 dias.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

O Metro World News pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.