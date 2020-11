Vai acabar ou não? Debbie Allen abre o jogo e revela futuro de Grey’s Anatomy

Após diversos anos no ar, é natural que os fãs de Grey’s Anatomy tenham dúvidas sobre o futuro da série e em especial se ela irá ou não continuar.

Em entrevista recente, Ellen Pompeo (Meredith Grey) havia revelado à Variety que esta poderia ser a última season da produção da ABC, o que embora fosse uma tristeza para os fanáticos, possivelmente seria um bom encerramento, pois ao que se pode perceber, a trama vem construindo boas histórias durantes as novas exibições.

Mas afinal, Grey’s Anatomy vai ou não acabar?

Para quem está curioso, segundo informações do Showbiz Cheat Sheet, Debbie Allen (Katherine Fox) revelou em entrevista ao programa de rádio Andy do SiriusXM, que esta de fato poderia ser a última temporada da série médica, mas algumas novas informações podem indicar que talvez a trama ganhe continuação.

De acordo com o que comentou a atriz, os prêmios tanto da série, quanto de Ellen Pompeo no People's Choice Award fizeram com que o destino da série fosse repensado. “Este ano está melhor do que nunca. E este deveria ser o nosso último (ano). Mas eu não tenho certeza. Acho que pode continuar”, comentou.

Sendo assim, o que resta é aguardar tanto o que será decidido para o futuro da série, quanto o lançamento oficial de Grey’s Anatomy em território nacional, que deve acontecer em janeiro de 2021, no canal Sony.

