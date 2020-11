Mostra no CCBB homenageia Mel Brooks

Assistiu a alguma adaptação de “Agente 86”? Viu uma versão de “The Producers”? Conhece a animação “Hotel Transilvânia”? E “O Homem Elefante”? Em comum, todos têm a assinatura ou colaboração de Mel Brooks.

A filmografia do ator, diretor e roteirista de 94 anos, que ainda está na ativa, é tema de mostra gratuita no Centro CCBB (Cultural Banco do Brasil) que começa hoje em São Paulo.

Brooks é responsável por um timing de comédia por vezes impertinente, desenvolvido na TV e no stand-up comedy. Seu primeiro hit foi “Primavera para Hitler” (1967), título em português para “The Producers”.

Esse e filmes como “Banzé no Oeste” e “Jovem Frankenstein”, ambos de 1974 e com Gene Wilder, estão na programação, assim como “O Homem Elefante” (1980), de David Lynch, que ele produziu. Confira abaixo programação completa e reserve ingresso no site.

CCBB (r. Álvares Penteado, 112 – Centro Histórico, S. Paulo; tel.: 4297-0600). Até 21/12. Grátis. Ingressos em www.bit.ly/3nWqIJ4.

Programação completa:

Quarta – 25/11

14h30 – Drácula Morto mas feliz (Dead and loving it/1995/88min/Bluray) class:12 anos

17h00 – A louca, louca história de Robin Hood (Robin Hood: Men in Tights/1993/104min/Bluray) class:12 anos

Quinta – 26/11

14h30 – A história do mundo parte I (History of the World: Part I/1981/92min/Bluray) class:14 anos

17h00 – Agente 86 – Sr. Big – piloto da série Agente 86 (Mr. Big/1965/26 min, Bluray) class: Livre + A Bomba que desnuda (The Nude Bomb/1980/94 min, Bluray) class:Livre

Sexta – 27/11

14h30 – S.O.S Tem um louco solto no espaço (Spaceballs/1987/96min/Bluray) class:Livre

16h45 – Os Produtores (The Producers/2005/134min/Bluray) class:12 anos

Sábado – 28/11

12h15 – Corra que a polícia vem aí! (The Naked Gun: From the Files of Police Squad!/1988/85min/Bluray) class:Livre

14h30 – Drácula Morto mas feliz (Dead and loving it/1995/88min/Bluray) class:12 anos

17h00 – O Dorminhoco (Sleeper/1973/89 min/Bluray) class:14 anos

Domingo – 29/11

14h30 – A louca, louca história de Robin Hood (Robin Hood: Men in Tights/1993/104min/Bluray) class:12 anos

17h00 – Que droga de vida (Life Stinks/1991/92min/Bluray) class:12 anos

Segunda – 30/11

14h30 – S.O.S Tem um louco solto no espaço (Spaceballs/1987/96min/Bluray) class:Livre

17h00 – O Médico Erótico (The Man with Two Brains/1983/93 min/Bluray) class:14 anos

Quarta – 02/12

14h30 – Top Gang! Ases Muito Loucos (Hot Shots!/1991/84 min/Bluray) class:12 anos

17h00 – Alta Ansiedade (High Anxiety/1977/94min/Bluray) class:14 anos

Quinta – 03/12

14h30 – Banzé no Oeste (Blazing Saddles/1974/93min/Bluray) class:14 anos

16h45 – O Homem elefante (The Elephant Man/1980/124min/Bluray) class:14 anos

19h00 – Debate Online

Sexta – 04/12

14h:30 – A última loucura de Mel Brooks (Silent Movie/1976/87min/Bluray) class:Livre

17h:00 – As Três Idades (Three Ages/1923/63 min/Bluray) class: Livre

Sábado – 05/12

12h15 – A história do mundo parte I (History of the World: Part I/1981/92min/Bluray) class:14 anos

14h30 – Apertem os cintos… o piloto sumiu (Airplane!/1980/88min/Bluray) class:12 anos

17h00 – O Jovem Frankenstein (Young Frankenstein/1974/106min/Bluray) class:12 anos

Domingo – 06/12

12h15 – As Três Idades (Three Ages/1923/63 min/Bluray) class: Livre

14h30 – Banzé no Oeste (Blazing Saddles/1974/93min/Bluray) class:14 anos

17h00 – O Médico Erótico (The Man with Two Brains/1983/93min/Bluray) class:14 anos

Segunda – 07/12

14h30 – Que droga de vida (Life Stinks/1991/92min/Bluray) class:12 anos

17h00 – Agente 86 – Sr. Big – piloto da série Agente 86 (Mr. Big/1965/26 min, Bluray) class: Livre + A Bomba que desnuda (The Nude Bomb/1980/94 min, Bluray) class:Livre

Quarta – 09/12

14h30 – Hail Sid Caesar! The Golden Age of Comedy (2001/85min/Bluray) class:12 anos

17h00 – Corra que a polícia vem aí! (The Naked Gun: From the Files of Police Squad!/1988/85min/Bluray) class:Livre

19h00 – Curso Online Dia 1

Quinta – 10/12

14h30 – Mel Brooks: Make a Noise (2013/52min/Bluray) class:12 anos

16h45 – Os Produtores (The Producers/2005/134min/Bluray) class:12 anos

19h00 – Curso Online Dia 2

Sexta – 11/12

14h15 – Apertem os cintos… o piloto sumiu (Airplane!/1980/88min/Bluray) class:12 anos

16h30 – Mel and his movies (2013/100min/Bluray) class:12 anos

19h00 – Curso Online Dia 3

Sábado – 12/12

12h15 – Alta Ansiedade (High Anxiety/1977/94min/Bluray) class:14 anos

14h30 – A última loucura de Mel Brooks (Silent Movie/1976/87min/Bluray) class:Livre

17h00 – O Crítico (The Critic/1963/4min/Bluray) class:12 anos + Primavera para Hitler (The Producers/1967/88min/Bluray) class:14 anos

Domingo – 13/12

12h15 – Banzé na Rússia (The Twelve Chairs/1970/94min/Bluray) class:14 anos

14h30 – Top Gang! Ases Muito Loucos (Hot Shots!/1991/84min/Bluray) class:12 anos

17h00 – A história do mundo parte I (History of the World: Part I/1981/92min/Bluray) class:14 anos

Segunda – 14/12

14h15 – GI Jews: Jewish Americans In World War II (2017/84min/Bluray) class:12 anos

16h30 – Mel and his movies (2013/100min/Bluray) class:12 anos

Quarta – 16/12

14h30 – GI Jews: Jewish Americans In World War II (2017/84min/Bluray) class:12 anos

17h00 – Sou ou não sou (To Be or Not to Be/1983/107min/Bluray) class:12 anos

Quinta – 17/12

14h30 – Banzé no Oeste (Blazing Saddles/1974/93min/Bluray) class:14 anos – sessão inclusive: libras, audiodescrição e closed caption (filme dublado)

17h00 – Mel Brooks: Make a Noise (2013/52min/Bluray) class:12 anos

Sexta – 18/12

14h30 – Hail Sid Caesar! The Golden Age of Comedy (2001/85min/Bluray) class:12 anos

17h00 – Cliente Morto não Paga (Dead Men Don’t Wear Plaid/1982/78 min/Bluray) class:12 anos

Sábado – 19/12

12h15 – Banzé na Rússia (The Twelve Chairs/1970/94min/Bluray) class:14 anos

14h30 – O Crítico (The Critic/1963/4min/Bluray) class:12 anos + Primavera para Hitler (The Producers/1967/88min/Bluray) class:14 anos

16h45 – O Homem elefante (The Elephant Man/1980/124min/Bluray) class:14 anos

Domingo – 20/12

14h30 – O Dorminhoco (Sleeper/1973/89 min/Bluray) class:14 anos

17h00 – O Jovem Frankenstein (Young Frankenstein/1974/106min/Bluray) class:12 anos

Segunda – 21/12

14h30 – Cliente Morto não Paga (Dead Men Don’t Wear Plaid/1982/78 min/Bluray) class:12 anos

17h00 – Sou ou não sou (To Be or Not to Be/1983/107min/Bluray) class:12 anos