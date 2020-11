La Casa De Papel: Atriz explica mudança de planos e dá pista sobre data de estreia da última temporada

Com as gravações a todo vapor, a última temporada de “La Casa De Papel” é esperada com ansiedade pelos fãs. No entanto, Itziar Ituño, que dá vida a Lisboa, revelou que as coisas ainda podem ficar complicadas.

“Existem muitas mudanças de plano por conta da covid. Mas seguimos em frente!”, mencionou em uma entrevista recente, na qual também mencionou que os atores ainda estão cuidando-se o possível, com exames frequentes e medidas de segurança, devido à epidemia de coronavírus.

LCDP5: Fragmento de la entrevista de Itziar Ituño con @LaScript en la que habla del rodaje de LCDP. Dice que seguirán rodando hasta marzo y el rodaje continúa, pero con muchos cambios por el COVID. #Lacasadepapel #Moneyheist Entrevista completa aquí: https://t.co/kMjYra68tx pic.twitter.com/ii0bBnGJQq — VoiceofReason (@VoRLCDP) November 25, 2020

Além de apontar que o contato físico nas gravações foi diminuído como prevenção, a atriz deixou escapar que o sigilo máximo sobre a trama permanecerá até março: “Seguimos adiante e até março que não vão nos deixar contar absolutamente nada”, provocou.

Confira mais novidades da 5 parte de “La Casa De Papel”:

Será que a estreia da quinta e última temporada do sucesso de “La Casa de Papel” está prevista para o terceiro mês de 2021? Já podemos ficar ansiosos e fazer as apostas!