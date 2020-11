Exposição no Sesc 24 de Maio celebra 90 anos da arquitetura brasileira

Tendo como ponto de partida o começo do modernismo no país, a mostra gratuita “Infinito Vão: 90 Anos da Arquitetura Brasileira” é inaugurada nesta quarta-feira (25) no Sesc 24 de Maio, no centro de São Paulo. A proposta é trazer essa área do conhecimento para perto do público de maneira lúdica, amparada pela cultura do Brasil.

“A gente contextualiza para tornar esse entendimento do que é arquitetura não numa coisa chata e feita tecnicamente, mas de que isso faz parte da sociedade. Se a gente conseguir entender melhor quais são as lógicas por trás, a gente talvez consiga construir uma sociedade melhor, espaços melhores”, diz Fernando Serapião, um dos curadores ao lado de Guilherme Wisnik, ao Metro World News.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

A música, o cinema, a literatura e outras manifestações culturais entram como forma de trazer um pouco das circunstâncias sociais, políticas e econômicas do país nos diferentes períodos abordados durante a exposição. Tudo se liga à arquitetura do momento, resultando em seis núcleos temáticos que abrangem desde a Semana de Arte Moderna de 1922 até a contemporaneidade.

Lina Bo Bardi, Lucio Costa, Oscar Niemeyer, Vilanova Artigas e Paulo Mendes da Rocha são alguns dos nomes que marcam uma cronologia cuja guinada ao futuro deixou para trás um estilo eclético e europeu, dando lugar a uma arquitetura de caráter nacional.

O Conjunto do Pedregulho, o Masp (Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand), os Palácios de Brasília, o Aterro do Flamengo. As obras apresentadas na mostra, e até mesmo o rapper Mano Brown, em uma citação, contam uma história onde as discussões sobre o direito à cidade e as habitações sociais entraram na pauta das grandes cidades brasileiras.

Há espaço também para as novas gerações, que vêm levantando questionamentos e colocando a mão na massa. “Esse trabalho é interessante, porque vira de ponta cabeça a lógica da profissão. São coletivos que vão atrás das demandas, e trabalham sobretudo com habitação social e espaço público. O projeto e o desenho não são o principal. É muito mais importante a ação e a transformação daquilo”, analisa Serapião.

Sesc 24 de Maio (r. 24 de Maio, 109 – Centro, São Paulo, tel.: 3350-6300). Ter. a sex., das 15h às 21h; sáb., das 10h às 14h. Grátis. Até 27/6. Agendamentos em sescsp.org.br/24demaio.

*Supervisão Angela Corrêa