Apresentadora Chris Flores testa positivo para covid-19

A apresentadora Chris Flores, do programa Triturando, do SBT, testou positivo para covid-19 e vai se afastar do comando da atração durante a quarentena.

O SBT divulgou um comunicado esclarecendo o afastamento dela desde esta terça-feira.

“Após ser submetida aos exames de rotina para a testagem a apresentadora recebeu o diagnóstico positivo para COVID-19, devendo permanecer isolada em sua residência até sua completa quarentena”.

De acordo com a nota, Chris está assintomática e está tomando os cuidados necessários e Gabriel Cartolano assumirá o programa na ausência dela.