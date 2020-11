Virgin River: Netflix disponibiliza segunda temporada na sexta-feira

A Netflix libera nesta sexta-feira em seu canal de streaming a segunda temporada da série Virgin River, como havia sido anunciado.

Em um pequeno spoiler publicano nas redes sociais, a Netflix já tinha adiantado um pouco do que espera o assinante nesta segunda temporada.

“Engajamento. Bebês. Desgosto. Assassinato. Para uma cidade pequena, Virgin River tem seu quinhão de drama – e Mel Monroe muitas vezes está no meio disso”, postou a Netflix.

Virgin River conta a história da enfermeira Melinda (Alexandra Breckenridge), que chega à pequena cidade do interior da Califórnia fugindo de seu passado e conhece Jack Sheridan (Martin Henderson), o dono do bar local com quem acaba se envolvendo.

Assista ao trailer: