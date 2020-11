Setor de livros tem o maior crescimento em relação ao ano passado

Depois do baque da pandemia, o setor livreiro apresentou a maior alta do ano. No mês passado, em relação ao ano anterior, houve aumento de 25,87% em volume e 22,38% em valor na venda de livros no país. Os números foram apresentados no 11º Painel do Varejo de Livros no Brasil, feito pela Nielsen e divulgado pelo SNEL (Sindicato Nacional dos Editores de Livros).

Foram vendidos 3,62 milhões de títulos, faturamento de R$ 136,86 milhões. No mesmo período do ano passado, esses números foram 2,88 milhões e R$ 111,83 milhões, respectivamente.

Ainda assim, o acumulado do ano até agora é menor do que do ano passado, quando considerado o mesmo período. As vendas alcançaram 32,81 milhões de livros, totalizando R$ 1,39 bilhões, enquanto, em 2019, foram 33,50 milhões de títulos com R$1,43 bilhões.