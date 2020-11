Morre aos 69 anos o jornalista esportivo Fernando Vanucci

Morreu nesta terça-feira (24), aos 69 anos, o jornalista esportivo Fernando Vanucci. A causa da morte não foi divulgada.

Nascido em Uberaba (MG), em 5 de março de 1951, Vannucci começou a trabalhar em rádio ainda adolescente.

Como revelado pelo site G1, o apresentador esportivo deixa quatro filhos. A morte ocorreu na cidade de Barueri/SP.

Homenagens

“Que ano difícil, acabo de receber na notícia da partida do meu primo Fernando Vannucci !! Que Deus te receba com muito amor !! Alo você!!!! Meus sentimentos ao Fernandinho e toda família!! #fernandovannucci”, escreveu Rafael Vannucci, filho da finada cantora Vanusa, no Instagram. Confira:

"O Corinthians lamenta o falecimento do jornalista Fernando Vanucci. O apresentador de TV e rádio marcou época com o bordão "Alô, você!" na abertura de seus programas, entre outras marcas registradas. Ele tinha 69 anos. Nossos sentimentos aos parentes e amigos".

"O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente a morte do jornalista Fernando Vanucci. Desejamos muita força aos familiares e amigos neste momento de tanta tristeza".

"Uma tristeza grande a morte do Fernando Vanucci. Um comunicador nato que marcou minha geração. Vai ficar sempre a imagem da alegria, da vibração".

"O CRVG recebe com tristeza a notícia do falecimento do jornalista e comentarista Fernando Vanucci. Desejamos muita força aos amigos e familiares neste momento".

