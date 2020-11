A intuição de Diana a avisou de algo importante e que realmente acabou acontecendo

A série "The Crown" é um dos assuntos mais comentados do momento, especialmente após a inserção de Diana na trama. No entanto, a Netflix conta com outra produção que conta a história da princesa de Gales e faz revelações intrigantes.

No documentário “Diana: In Her Own Words”, repleto de áudios gravados em 1991 para o jornalista Andrew Morton, um fato sobre a princesa é revelado: sua intuição a avisou de algo muito importante.

Descubra mais sobre a princesa Diana e a realeza:

A produção revela que, após o noivado, o príncipe Charles diz a Diana que ela seria rainha um dia, mas ela não acreditou nele: “Uma foz dentro de mim disse: 'Você não será rainha, mas terá um papel difícil'”, revelou.

Isso revela que a princesa previu de certa maneira seu divórcio com Charles e a perda do seu status de Sua Alteza Real.