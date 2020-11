Cinemateca volta à gestão do poder público

A Cinemateca Brasileira, guardiã da memória audiovisual do país, será oficialmente gerida pela Secretaria Nacional do Audiovisual, pertencente à Secretaria Especial da Cultura, ligada ao Ministério do Turismo, até 5 de outubro do ano que vem. O decreto foi publicado ontem no Diário Oficial.

Com a reabsorção temporária das atividades, foram remanejados cargos em comissão do chamado grupo-direção e assessoramento superiores da Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital e do Ministério da Economia. Além disso, o Ministério do Turismo prevê, para a Cinemateca, coordenadores nas áreas de marketing e fomento a eventos turísticos, além de assistentes.

Desde o início do ano, se arrastava um imbróglio processual envolvendo a Acerp (Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto), cujo contrato de gestão da instituição, iniciado em 2016, terminou em dezembro. A situação deixou salários de funcionários atrasados desde abril e a Cinemateca, o maior acervo de “imagem em movimento” da América Latina, correndo o risco de sofrer corte de energia por falta de pagamento da conta de luz.

Em agosto, a Secretaria Especial da Cultura chegou para assumir o comando da Cinemateca acompanhada da Polícia Federal. A Acerp demitiu funcionários e deixou o local. Em julho, houve um pedido para manter a gestão da Acerp pelo Ministério Público Federal ao governo, mas foi negado.