6 games entre os favoritos dos jogadores que estão em promoção de Black Friday

A Black Friday acontece apenas na próxima sexta-feira (27), mas os fãs de videogames já tem inúmeros jogos em descontos que devem seguir durante todo o mês de novembro. Franquias como Minecraft, o favorito de muitas crianças pequenas, Just Dance, que atraem os mais descolados para competições de dança, e até o jogo mais procurado do ano The Last of Us Part II estão na lista de promoções do comércio eletrônico para consoles como Xbox One e Playstation 4. Confira a seleção:

1. Minecraft Dungeons – Hero Edition (Inclui Hero Pass)



Aventure-se e lute em um novíssimo jogo de ação e aventura incluído, inspirado em jogos de masmorras clássicos e ambientado no universo de Minecraft. Enfrente os calabouços sozinho ou com até quatro amigos. Enfrente novas criaturas cruéis nesses níveis variados, cheios de ação e tesouros. De R$ 109,00 por R$ 39,90 (desconto de 63% e economia de R$ 69,10).

2. Just Dance 2019 – Xbox One



Dance mais de 40 hits, músicas e coreografias baseadas no seu gosto e estilo. Tudo o que você precisa é um celular para controlar seus movimentos. Use o aplicativo gratuito just dance controller. Com a mesma atitude inflamada, agora cheio de escamas em uma alta definição de impressionar. De R$ 179,90 por R$ 49,00 (desconto de 73% e economia de R$ 130,90).

3. Ghost of Tsushima – PlayStation 4



A ilha de Tsushima é tudo o que resta entre o japão e uma enorme invasão mongol liderada por um general ardiloso e implacável, khotun khan. Em meio à ilha devastada pela primeira onda de ataques mongóis está Jin Sakai, um guerreiro samurai, um dos últimos sobreviventes de seu clã. Ele está decidido a fazer o que for preciso, custe o que custar, para proteger seu povo e recuperar seu lar. Jin deve deixar de lado as tradições que o moldaram como guerreiro e forjar um novo caminho, o do fantasma, travando uma guerra atípica pela liberdade de Tsushima. De R$ 279,00 por R$ 179,00 (desconto de 36% e economia de R$ 100,00).

4. Lego DC Super Villains – Xbox One



Embarque numa nova aventura LEGO e se torne o melhor vilão que o universo já viu. Diversão garantida com vários quebra-cabeças. Novos locais para explorar a central do jogo fica em gotham city e metrópolis. Enfrente os robôs assassinos de Mega Man em três estágios adicionais inclusos. Por R$ 199,90 por R$ 66,90 (desconto de 65% e economia de R$ 100,00).

5. Madden NFL 21 – PlayStation 4 (Exclusivo Amazon)



Madden NFL 21 inclui inovações como: Face of the Franchise: Rise to Fame: Faça história na NFL em sua jornada para conquistar fama e imortalidade no Madden NFL 21. Assuma o controle: domine as inovações para corridas e playbooks em tempo real para marcar mais pontos em Madden NFL 21. Por R$ 359,90 por R$ 119,00 (desconto de 67% e economia de R$ 240,90).

6. The Last of Us Part II – PlayStation 4



Cinco anos depois da jornada perigosa pelos Estados Unidos pós-pandêmicos, Ellie e Joel se estabelecem em Jackson, Wyoming. Quando um evento violento interrompe a paz, Ellie embarca em uma jornada implacável para fazer justiça e encontrar uma solução. Embarque na jornada de Ellie, levando-a das montanhas e florestas tranquilas de Jackson até as ruínas exuberantes e cobertas pela vegetação da área metropolitana de Seattle. Por R$ 279,00 por R$ 149,00 (desconto de 4767% e economia de R$ 130,00).

*Seja um assinante Amazon Prime: você terá frete grátis ilimitado e ainda poderá usufruir do canal de entretenimento que disponibiliza filmes, séries, músicas e muito mais por apenas R$ 9,90 ao mês. Faça o teste gratuitamente por 30 dias.

O Metro World News pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.