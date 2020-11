The Crown: Quando estreará a 5ª temporada da série na Netflix

A estreia da quarta temporada de “The Crown” ainda é assunto na Internet e um dos maiores marcos foi a história de Diana, personagem de Emma Corrin. No entanto, ainda ficam acontecimentos importantes para serem abordados na quinta temporada.

Mas afinal, quando os novos episódios da série estrearão na Netflix?

Os dez capítulos da quarta parte terminaram em 1990, o que deve ter continuidade nos próximos episódios. De acordo com o portal Spoiler, fontes do Hollywood Reporter revelaram que as próximas filmagens começarão em 2021.

Descubra mais:

Sendo assim, tudo indica que somente em 2022 os novos episódios serão lançados. Algo parecido com o que aconteceu após as duas primeiras temporadas, onde houve um intervalo de dois anos entre um lançamento e outro.