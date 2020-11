Seis modelos de notebooks para escolher sem medo de errar na Black Friday 2020

A Black Friday 2020 acontece na próxima sexta-feira (27) e é uma boa oportunidade para quem está precisando comprar um notebook novo. Para isso, é importante ficar por dentro de recursos e tecnologias que os produtos trazem, como processadores recentes, SSDs e possibilidades de upgrades no futuro.

Também é importante checar os valores de algum tempo atrás é uma boa maneira de evitar cair em descontos falsos, pagando pela “metade do dobro”. Selecionamos cinco modelos em desconto para escolher o notebook certo na Black Friday deste ano. Confira:

1. Notebook Dell Inspiron



Além de um design moderno e diferenciado, este modelo conta com uma tela de 15.6 polegadas em alta definição HD com antirreflexo. Possui o processador Intel Pentium Gold 8ª Geração, que é até 2.3x mais rápido no desempenho geral do sistema quando comparado a um processador Intel Celeron. De R$ 2.699,00 por R$ 2.499,00 (desconto de 7% e economia de R$ 200,00) com frete grátis.

2. Notebook Samsung Flash Rosa



O samsung notebook flash é um dispositivo de estilo único que dá um up no seu look, esteja em suas mãos ou na sua mesa. Construído para encaixar em sua rotina e projetado com atenção aos detalhes, o samsung notebook flash é o notebook com um senso único de estilo. Compre a partir de R$ 2.499,00 com frete grátis.

3. Notebook Gamer Acer Predator Helios



Com potência elevada, o time Predator não para crescer e um novo combate entrou na arena: o jogador de notebook Predator Helios 300. Ele carrega linhas agressivas e uma configuração que impõe respeito em qualquer competição. Prepare-se para um novo nível. De R$ 8.999,00 por R$ 7.499,00 (desconto de 17% e economia de R$ 1.500,00) com frete grátis.

4. Notebook Lenovo Ultrafino



Design sofisticado leve e compacto, possui tela antirreflexo de 15.6″ para mais conforto visual e definição de imagem. Um notebook perfeito para produtividade e entretenimento com WiFi AC ultrarrápido e teclado numérico. Conta com abertura de tela de 180 graus para mais flexibilidade e facilidade de uso. Nitidez e alta qualidade de som com certificação Dolby Audio. Compre a partir de R$ 3.699,00 com frete grátis.

5. Notebook ASUS



Tem design clássico, com acabamento escovado em Prata Metálico e Cinza Escuro, super elegante e o melhor de tudo, apenas 1,9kg, perfeito para você que precisa sair e levar o computador, mas também quer tela grande para aumentar a produtividade. Compre a partir de R$ 3.954,44 com frete grátis.

6. Macbook Air Apple



Com um design fino e leve, o Apple MacBook Air 2017 de 13 polegadas possui uma caixa de alumínio unibody que pesa menos de 1.3 quilos. No seu ponto mais grosso, o computador é de apenas 1,7 cm, reduz-se a 0,2 cm no seu ponto mais fino. Com uma tela de 13,3 ", a tela de 16:10 tem uma resolução de tela de 1440 x 900. Ele possui um acabamento brilhante e tecnologia de retroiluminação LED para melhorar a qualidade da imagem e a eficiência energética. Compre a partir de R$ 9.499,00 com frete grátis.

