Aclamado ‘Sapiens’ ganha nova versão em quadrinhos

Yuval Noah Harari escreveu um dos livros mais celebrados pela crítica: “Sapiens: Uma breve história da humanidade”. Nesta publicação, o historiador israelense nos conta a história da humanidade. Conservado o rigor científico, o livro repassa conceitos e acontecimentos da história combinando biologia e ciência com entretenimento.

Assim, passo a passo, “Sapiens: O nascimento da humanidade” mostra como o ser humano se tornou um animal que aprendeu a utilizar os recursos ao redor e se converteu na espécie que conseguiu chegar à Lua, além de compreender e manipular seu próprio DNA.

Na HQ, lançada no Brasil pela Quadrinhos na Cia., o relato do historiador se torna muito mais digerível às novas gerações, assim como para quem já leu o livro original e quer revisitar com ilustrações. Além disso, outra surpresa é que Harari se apresenta como um personagem ilustrado que narra e apresenta o texto, algo que, sem dúvidas, não se vê em muito livros de história, antropologia ou biologia.

Dessa maneira, ele não só aparece na HQ como o narrador, mas também reconta seu próprio livro com apontamentos novos, questionamentos ao leitor e um constante convite a refletir sobre humanidade a partir das diferentes civilizações. Apesar de ser uma história longa, “Sapiens” é lido com a voracidade de qualquer HQ.