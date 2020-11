Com Maisa, filme 'Pai em Dobro' se torna livro por Thalita Rebouças

Um movimento constante na cultura são livros que viram filmes. Não com “Pai em Dobro”, filme da Netflix estrelado por Maisa que virou livro, escrito por Thalita Rebouças. O longa chega em países do mundo inteiro no ano que vem, mas para quem já quer matar a curiosidade o livro está disponível pela editora Rocco.

“Pai em dobro” conta a história de Vicenza (Maisa), uma menina espiritualizada que cresceu em uma vila ecológica, longe de celular e poluição. O mistério sobre o verdadeiro paradeiro do seu pai, que sua mãe nunca lhe contou, só se desenrola quando ela completa 18 anos e surgem pistas.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Com mais de 2 milhões de exemplares vendidos, Thalita chega aos 20 anos de carreira como uma das maiores escritoras infantojuvenis do país, tendo publicado mais de 20 livros.

“Tudo foi se encaixando quase que magicamente. Cenas vieram prontas na minha cabeça, nomes”, disse a escritora, que teve a ideia depois de conversa com Du Moscovis, protagonista no filme ao lado de Marcelo Médici.