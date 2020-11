Mahmundi estreia como diretora criativa em projeto que reúne artistas pretos

Mahmundi faz parte daquela categoria de artista que nitidamente coloca a mão na massa e carimba sua personalidade em tudo o que faz. Com o lançamento do projeto “Sorriso Rei”, que celebra o mês da Consciência Negra, no entanto, a cantora carioca quis empregar essa experiência para lapidar o trabalho de outros colegas pretos. Ela agora estreia como diretora criativa.

O trabalho, já disponível nas plataformas de streaming, criou nova roupagem para duas composições clássicas, que, em conjunto, batizam o lançamento. “Tempo Rei”, de Gilberto Gil, e “Sorriso Aberto”, de Guaraci Sant’anna, famosa na voz de Jovelina Pérola Negra.

A primeira música ganhou versão nas vozes de Xande de Pilares e Léo Santana, além de Priscila Tossan, cantora carioca que se apresentava no metrô do Rio e transformou-se em um dos destaques do reality show “The Voice” no ano passado. Já a homenagem a Jovelina ficou a cargo de Mumuzinho, Malía, Mc Zaac e da mineira Ruby.

“A ideia não era colocar a minha identidade no som, mas ao mesmo tempo, imprimir uma identidade jovem para a música popular. A preocupação é fazer com que essas músicas sejam ouvidas por pessoas que já as conheçam e ouçam agora com outras vozes”, diz Mahmundi.

“Foi um clima de pessoas pretas se encontrando e se divertindo, algo cada vez mais raro no mundo do entretenimento, onde a gente tem uma hierarquia invisível, que impossibilita muita coisa”, completa.

A cantora comentou como se posiciona diante dos movimentos antirracistas aqui e nos Estados Unidos. “Eu não caio nesses papos de Black Lives Matter (Vidas Negras Importam), não. No sentido de [publicar] tela preta, cumprimentar porteiro e não saber o nome da empregada. Política, para mim, é o corpo presente, habitando os lugares. Meu jeito de fazer política é ter autonomia”, afirma.

Os singles também ganharam clipes e um documentário, dirigidos pela cineasta Yasmin Thayná, ganhadora do prêmio de melhor curta-metragem da Diáspora Africana, concedido pela Academia Africana de Cinema de 2017. O plano é fazer novas releituras de compositores negros, sempre nas vozes de artistas contemporâneos.