Esse foi o pedido feito pelos produtores de ‘The Crown’ recusado pelo irmão de Lady Di

O conde Charles Spencer, irmão de Lady Di, revelou que recusou pedidos dos produtores de ‘The Crown’ para filmar em Althorp, propriedade da família.

Como detalhado pelo tabloide Daily Mail UK, Spencer também revelou que teme que os fãs da produção 'esqueçam que é uma ficção’.

Althorp é uma propriedade de campo em Northamptonshire, Inglaterra, localizada a 8 km ao noroeste do centro da cidade de Northampton.

Desde 1508, tem sido a propriedade principal da família Spencer e pertence atualmente a Charles Spencer.

O homem de 56 anos também disse que os elementos de ‘The Crown’ foram criados usando 'conjecturas e invenções’.

Ainda de acordo com as informações, o irmão da princesa se preocupa que as pessoas vejam ‘The Crown’ como algo real. Confira:

Earl Spencer reveals how he refused requests by producers of The Crown to film at Althorp https://t.co/VbwenqXQ7O

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) November 22, 2020