Como usar a inteligência artificial a seu favor e ainda economizar com as promoções da Black Friday

A assistente virtual mais popular do mundo é a Alexa. Apenas em 2019 foram vendidos mais de 100 milhões de aparelhos da marca pertencente à Amazon, segundo o portal americano The Verge, especializado na cobertura de produtos de tecnologia. Ainda não há dados do número de vendas totais para 2020, mas de acordo com a própria Amazon, os pedidos dos aparelhinhos Echo, um alto-falante inteligente onde a Alexa está integrada e que já está na 5ª geração, aumentaram mais de 50% durante a pandemia do Covid-19 e o isolamento social.

Os fãs de Star Trek vão gostar de saber que a Alexa foi inspirada no computador de bordo da nave Enterprise que conversava com a tripulação. Os assistentes virtuais são justamente esses robôs que respondem a comandos de voz. Hoje, eles estão cada vez mais sofisticados e inteligentes, pois esses sistemas aprendem através de interações com as pessoas e melhoram continuamente o repertório.

Durante a Black Friday, o dispositivo está com descontos que podem alcançar até 25%. As funções da Alexa incluem desde as mais simples como saber a previsão do tempo, fazer compras, conectar transmissões online até programar equipamentos dentro do conceito de Internet das Coisas (IoT) — veja no fim do artigo uma lista dos 250 principais comandos para usar a Alexa em Português. Confira:

1. Echo Show 8 Smart Speaker com tela de 8″ e Alexa Cor Preta



O aplicativo Alexa e os produtos habilitados para a Alexa incluem vários recursos para clientes com necessidades de acessibilidade relacionadas à visão, audição, mobilidade e fala. Também é possível habilitar o leitor de tela do VoiceView e usar gestos para navegar na tela e ouvir descrições em áudio sobre os produtos selecionados. Atualmente, mais de 150 equipamentos, de tevês a fechaduras, são compatíveis com Alexa. De R$ 899,00 por R$ 664,05 (à vista no boleto ou no cartão de crédito) ou por R$ 699,00 (parcelado em 12 vezes no cartão de crédito). Frete grátis.

250 comandos para usar a Alexa em Português

Conhecendo a Alexa:

Alexa, quais são suas habilidades mais populares? Alexa, quais são suas habilidades com jogos? Alexa, quais são suas habilidades domésticas inteligentes? Alexa, que coisas posso experimentar?

Passatempos e datas:

Alexa, faz um beatbox Alexa, faz uma batida de funk Alexa, cante uma música Alexa, cante a "Canção de amor" Alexa, conte uma piada Alexa, me conte um trocadilho Alexa, me conte um enigma Alexa, me conte uma história Alexa, bom dia Alexa, no que você está pensando? Alexa, conte uma piada nerd Alexa, conte uma piada de ciência Alexa, abrir túnel do tempo Alexa, cachorros sonham? Alexa, o que você pode fazer? Alexa, tudo bem? Alexa, qual sua cor favorita? Alexa, você conhece a Siri? Alexa, você conhece a Cortana? Alexa, o que eu posso dizer? Alexa, tinha que ser o Chaves Alexa, vem brincar comigo Alexa, este dia na história – diga a data Alexa, o que aconteceu em – diga a data? Alexa, qual o horóscopo de (nome do signo) Alexa, iniciar Meditação Natura

Privacidade

Alexa apague tudo o que eu disse hoje Alexa, apague o que eu acabei de falar Alexa, fale o que você ouviu Alexa, por que você fez isso?

Diversão com a família:

Alexa, lua de cristal Alexa, eu sou o Chapolin Colorado Alexa, qual o nome inteiro do Didi? Alexa, imita o Capitão Nascimento Alexa, imita o Sílvio Santos Alexa, faz o Galvão Alexa, com grandes poderes… Alexa, o inverno está chegando Alexa, Vingadores… Alexa, Bazinga! Alexa, eita Giovanna Alexa, é verdade esse bilhete? Alexa, onde está a Luiza? Alexa, que fofo! Alexa, fala baleiês Alexa, qual o seu Pokémon favorito? Alexa, mie como um gato Alexa, chega de mentiras Alexa, o bebê gosto mais de você Alexa, pense em mim Alexa, não tem mais jeito, acabou Alexa, eu juro solenemente não fazer nada de bom Alexa, você acredita em bruxas? Alexa, cante parabéns pra você Alexa, cante o hino nacional Alexa me surpreenda com uma bebida selecionada aleatoriamente Alexa, jogar Perguntados Alexa, abrir Show do Milhão Alexa, fazer latido de cachorro Alexa, peça ao TikTok para procurar vídeos de (diga o assunto) Alexa, peça ao TikTok para mostrar os desafios de hoje

Idiomas e geografia:

Alexa, quando é o dia da independência – ou outra data? Alexa, faltam quantos dias para – diga a data ou feriado? Alexa, qual é a capital de – diga o estado ou país? Alexa, quantas pessoas vivem no – diga o nome da cidade, estado ou país? Alexa, soletre a palavra – diga o nome Alexa, qual o significado de – diga a palavra? Alexa, qual é a definição de – diga a palavra? Alexa, o que é matéria escura? Alexa, como se diz – diga a palavra – em – diga o idioma?

Culinária:

Alexa, abrir o iFood Alexa, meu pedido já saiu do restaurante? Alexa, abra cookpad e procure (nome da receita) Alexa, abrir Harmonização com Vinhos

Transporte e tempo:

Alexa, quanto tempo até chegar em – diga o endereço, local ou estabelecimento? Alexa, qual é a previsão do tempo? Alexa, vai chover hoje? Alexa, devo sair com guarda-chuva? Alexa, vai fazer sol quando? Alexa, qual a previsão do tempo para os próximos dias? Alexa, qual a previsão do tempo para – diga o local? Alexa, como está o clima em – diga o local? Alexa, qual a previsão do tempo para – diga um dia da semana? Alexa, mostra a previsão do tempo (requer Echo Show) Alexa, abra o Uber Alexa, peça para o Uber me buscar em casa Alexa, peça para o Uber mudar o meu local de partida padrão

Matemática:

Alexa, qual é a área de um círculo Alexa, some – diga os valores Alexa, quanto é – diga o valor – dividido por – diga o valor? Alexa, quanto é Pi?

Esportes:

Alexa, quais são minhas notícias esportivas? Alexa, quando é o próximo jogo do – diga o nome do time? Alexa, o que aconteceu em – diga uma data com mês e ano? Alexa, o que aconteceu em dezembro de 81? (a Alexa cantará uma música em homenagem ao Flamengo) Alexa, quem foi campeão de – diga o nome do campeonato e ano? Alexa, quais são as notícias do – diga o nome do time? Alexa, qual a tabela do campeonato brasileiro? Alexa, cante o hino do – diga o nome do time

Músicas e podcasts:

Alexa, toque músicas dos anos 90 (conexão ao celular) Alexa, toque sertanejo (conexão ao celular) Alexa, toque música eletrônica (conexão ao celular) Alexa, qual é seu artista favorito? (conexão ao celular) Alexa, toque uma playlist nova (conexão ao celular) Alexa, toque músicas do – diga o artista – no – diga o nome do serviço (conexão ao celular) Alexa, toque músicas (conexão ao celular) Alexa, toque músicas – diga o gênero (conexão ao celular) Alexa, toque as últimas de – diga o gênero (conexão ao celular) Alexa, toque as novidades do – diga o gênero (conexão ao celular) Alexa, toque a playlist – diga o nome (conexão ao celular) Alexa, toque músicas para cozinhar (conexão ao celular) Alexa, toque músicas para relaxar (conexão ao celular) Alexa, me acorde com músicas Alexa, toque sons de natureza para dormir Alexa, pare a música em – diga o tempo Alexa, reproduzir podcast – diga o nome do podcast Alexa, volte cinco minutos Alexa, tocar (diga o nome de uma estação de rádio)

Dica: a Alexa oferece suporte ao Spotify, Deezer, Napster, Amazon Music, Tuneln e Apple Music. Lembre-se de estar com seu celular conectado ao Echo ou Echo Show e vincule esses serviços no aplicativo Alexa.

Mensagens:

Alexa, envie uma mensagem para – nome do contato (conexão ao celular) Alexa, ouvir minhas mensagens (conexão ao celular)

Drop In:

Alexa, como eu uso o Drop In? (conexão ao celular) Alexa, o que é Drop In? (conexão ao celular) Alexa, Drop In (conexão ao celular)

Dica: O Drop In é uma funcionalidade que ajuda você a se conectar, sem as mãos, com os dispositivos Echo. Você habilita o Drop In no aplicativo Alexa e concede permissão a si mesmo e/ou aos contatos de sua agenda de endereços, formando um grupo familiar.

Avisos e alertas:

Alexa, faça um aviso Alexa, avisa que estamos saindo em 5 minutos (requer Drop In) Alexa, avise que o jantar está pronto (requer Drop In) Alexa, avise a todos que é hora de ir para escola (requer Drop In) Alexa, não perturbe (mantém o Echo suspenso) Alexa, me acordar às – diga o horário Alexa, criar um alarme para daqui – diga o tempo – minutos ou horas Alexa, me acorde com música – diga o gênero Alexa, me acorde às – diga o horário – com – diga o nome do artista Alexa, crie um alarme para dias úteis Alexa, crie um alarme para todas as – diga o dia da semana Alexa, soneca Alexa, onde estão meus pedidos?

Agenda e utilitários:

Alexa, o que eu tenho na minha agenda hoje? (conexão ao celular) Alexa, crie um evento no meu calendário (conexão ao celular) Alexa, mostre o meu calendário (requer Echo Show) Alexa, faça uma lista de compras (conexão ao celular) Alexa, adicione – diga o nome do produto – na minha lista de compras (conexão ao celular) Alexa, tire – diga o nome do produto – da minha lista de compras (conexão ao celular) Alexa, encomendar (diga o nome do item) Alexa, finalizar compra de (diga o nome do item) Alexa, cancelar o pedido Alexa, pesquisar preço de (diga o nome do item) Alexa, como devolver um produto Alexa, compre isso agora Alexa, adicione uma tarefa Alexa, o que eu tenho na minha lista de tarefas? (conexão ao celular) Alexa, crie um timer Alexa, crie um timer para – diga o tempo Alexa, mostre meu timer (requer Echo Show) Alexa, crie um lembrete Alexa, crie um lembrete diário Alexa, quais são seus negócios?

Audiobooks, livros e Kindle:

Alexa, leia o meu livro Alexa, leia o meu livro Kindle Alexa, quais livros estão no meu Kindle? Alexa, pare de ler em – diga o tempo – minutos ou horas Alexa, quem escreveu – diga o nome do livro Alexa, que livros o – diga o nome do autor ou escritor – escreveu? Alexa, qual é o seu livro favorito?

Dica: para usar as funções do Kindle você precisa ter um dispositivo ativo e cadastrado com o mesmo login vinculado à Alexa.

Controles:

Alexa, mais baixo Alexa, mais alto Alexa, pause Alexa, próximo capítulo Alexa, próxima música Alexa, pause essa música Alexa, pare Alexa, chega Alexa, aumentar o volume em – diga o valor Alexa, diminuir o volume em – diga o valor Alexa, que horas são? Alexa, que dia é hoje? Alexa, fale mais devagar Alexa, fale mais rápido Alexa, ativar – diga o nome da Skill Alexa, desativar – diga o nome da Skill Alexa, descobrir Skills Alexa, recomende Skills

Finanças:

Alexa, quanto está o dólar? Alexa, como está a NASDAQ? Alexa, quem fundou a – diga o nome da empresa Alexa, quando a – diga o nome da empresa – foi fundada? Alexa, quanto estão as ações da – diga o nome da empresa? Alexa, quantos reais são – diga o valor e o nome da moeda?

Notícias:

Alexa, qual é meu flash briefing? Alexa, quais são as notícias? Alexa, toque resumo de notícias Alexa, abra resultado da Mega-sena

Governo:

Alexa, existe um aplicativo do governo sobre coronavírus? Alexa, como posso me inscrever no Cadastro Único? Alexa, como gerar o comprovante da inscrição do Cadastro Único? Alexa, como posso me inscrever no auxílio do coronavírus? Alexa, como solicitar o seguro desemprego? Alexa, como solicitar a carteira de trabalho? Alexa, como posso obter a carteira de motorista digital?

Filmes e vídeos:

Alexa, fale mais sobre o filme – diga o nome do filme Alexa, quem dirigiu o filme – diga o nome do filme? Alexa, assistir – diga o nome da série ou filme – no – diga o nome do serviço (requer Echo Show) Alexa, mostra filmes de – diga o gênero (requer Echo Show) Alexa, procure filmes com – diga o nome do ator ou atriz (requer Echo Show) Alexa, mudar o idioma para – diga o nome do idioma (requer Echo Show) Alexa, mudar a legenda para – diga o nome do idioma (requer Echo Show) Alexa, toque clipes da – diga o nome da banda ou artista (requer Echo Show) Alexa, toque clipes de – diga o nome da música (requer Echo Show) Alexa, mostre filmes com – diga o nome do ator, atriz ou diretor (requer Echo Show) Alexa, mostre comédias românticas (requer Echo Show) Alexa, mostre meus álbuns de fotos (requer Echo Show) Alexa, mostre minhas fotos (requer Echo Show) Alexa, qual é o seu filme favorito?

Casa conectada:

Alexa, ligar TV Alexa, ligar Xbox Alexa, iniciar (nome do jogo) no Xbox Alexa, acenda a luz do meu quarto Alexa, ligue as luzes da Sala de Estar Alexa, mostre a câmera Alexa, mostre o quarto do bebê

Dica: esses comandos precisam de integração com outros dispositivos com suporte à Alexa. Baixe o app da Alexa para celulares e vincule diferentes aparelhos à inteligência artificial.

Chamadas:

Alexa, faça uma ligação (conexão ao celular) Alexa, ligue para – nome do contato (conexão ao celular) Alexa, desligue (serve para encerrar uma ligação) (conexão ao celular) Alexa, faça uma chamada de vídeo (requer Echo Show) Alexa, mostre meus contatos (requer Echo Show) Alexa, lembre de ligar para – diga o contato – em – diga o tempo

Especial de Natal:

Alexa, como decorar uma árvore de Natal? Alexa, coloque ‘Ceia de Natal com amigos’ na minha agenda (conexão ao celular) Alexa, qual a programação do cinema para o fim de semana? Alexa, imite o Papai Noel Alexa, quais são os nomes das renas do Papai Noel? Alexa, me lembre de comprar presentes de Natal Alexa, peça para o Papai Noel me contar uma curiosidade Alexa, quem é o Papai Noel? Alexa, conte uma história de Natal Alexa, o que você quer ganhar de Natal? Alexa, toque músicas natalinas Alexa, cante uma música de Natal Alexa, me fale sobre o Natal Alexa, quem são os ajudantes do Papai Noel? Alexa, quantas horas faltam para o Natal? Alexa, então é Natal Alexa, me lembre de comprar presentes de Natal Alexa, qual a previsão do tempo para 31 de dezembro? Alexa, como se diz 'Feliz Ano Novo' em – diga o idioma? Alexa, obrigada! Alexa, você é uma ótima ajudante!

