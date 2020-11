Ellen Pompeo revela detalhes secretos da cena de reencontro com Patrick em Grey's Anatomy; confira

Na última quinta-feira (19) foi ao ar a exibição completa do take de reencontro entre Meredith Grey (Ellen Pompeo) e Derek Shepherd (Patrick Dempsey) e para os fãs este foi um momento de emoção na verdade desde a semana anterior, no lançamento da 17ª temporada em que uma prévia sobre esta cena foi dada.

Importante! Este texto conterá spoilers, então só siga a leitura se gosta de saber das informações de maneira antecipada, combinado?

Voltando a exibição 17×3, mesmo não tendo conseguido se abraçar, isso porque como se descobriu Meredith não “estava pronta”, a cena repercutiu e rendeu também momentos de risada.

Sobre o último ponto citado anteriormente, para quem conseguiu acompanhar um trecho deste momento, viu que Grey leva um tombo na tentativa de alcançar seu eterno amor.

Leia também:

Mas afinal, Pompeo realmente interpreta este take por completo? E sobre esta pergunta, a resposta é não.

Recentemente, em sua conta do Twitter, a atriz deu mais detalhes sobre como o reencontro com Derek aconteceu e o ponto que mais gerava dúvida nos fãs foi esclarecido: Ellen não leva o tombo, este momento é interpretado por uma dublê.

“Eu não fiz isso, uma dublê incrível fez. E isso não é uma queda, ainda”, escreveu a protagonista de Grey’s Anatomy em resposta a uma fã.

Caso não tenha visto a cena, aproveite e confira abaixo: