Meghan Markle estaria esperando um segundo filho? Confira os novos rumores sobre a possível gravidez da duquesa

O pequeno Archie Harrison Mountbatten-Windsor, nasceu em maio de 2019, e foi a alegria da família real britânica. Ele foi o primeiro herdeiro de Meghan Markle e do Príncipe Harry.

No entanto, novos rumores já cercam o famoso casal. A duquesa de sussex estaria grávida novamente? A mídia australiana afirmou, nesta semana, que Markle e Harry estariam esperando um segundo bebê.

Contudo, trata-se apenas de um rumor, algo que ainda não foi confirmado oficialmente pelos dois.

De acordo com novas informações do site Hollywood Life, se confirmado, eles manteriam o caso em segredo até depois do nascimento.

Como revelado, amigos próximos não ficariam surpresos. “Eles absolutamente adoram ser pais, então se ela está grávida é meio que esperado”, disse uma fonte.

Apesar de abandonarem a realeza, o casal ainda preza muito pela privacidade. No entanto, nos resta apenas aguardar. Confira:

Meghan Markle and Prince Harry will likely keep any second pregnancy news a secret until after the baby's born, we've learned exclusively https://t.co/eM1R1hkdwq pic.twitter.com/PwormCybXY

— HollywoodLife (@HollywoodLife) November 20, 2020