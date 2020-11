‘Marvel’s Spider-Man’: Sequência do jogo exclusivo do PlayStation inaugura nova geração da Sony

Sai da frente, Peter Parker! Em “Marvel’s Spider-Man: Miles Morales”, jogo exclusivo do PlayStation, o protagonista é o herói novato, dando sequência à trama do DLC do título anterior, de 2018.

O lançamento acompanha a chegada do PlayStation 5, desde ontem também no Brasil. Apesar de inaugurar a nova geração, a aventura está disponível para PlayStation 4 – o que ajuda, já que além do curto estoque, o console custa entre R$ 4,2 mil e R$ 4,7 mil.

E que aventura! Qualquer possível incômodo pela falta de Peter Parker é superado logo no início do jogo – Miles não é o mais experiente, mas é tão simpático quanto seu colega aranha e já conquista na primeira cena.

Tudo se passa em Nova York, claro. Miles fica como o único Homem Aranha após o original deixar a cidade para trabalhar com a namorada, Mary Jane, na cobertura de uma guerra civil.

Como não se pode ter um dia de paz na vida de um superherói, Miles deve vestir o uniforme para proteger a cidade de um violento conflito entre uma corrupta corporação e uma gangue liderada por Tinkerer.

No PlayStation 5, o jogador pode escolher entre dois modos, ambos em 4K: o de fidelidade reduz a taxa de quadros para 30 por segundo, mas compensa com a belíssima iluminação com sistema de raytracing; já o de performance dobra para 60 quadros por segundo e suaviza a experiência.

Outra vantagem do recém-lançado console é o SSD, que neste título permite a renderização rápida dos ambientes e a transição instantânea entre o gameplay e cenas cinemáticas.

Nos momentos de luta, o combate é versátil, com diversas animações, interação com itens de cenário e golpes de finalização saídos direto das telonas.

A exploração pela cidade é outro acerto. Ao disparar teias de aranha, Miles se movimenta rapidamente pelo grande mapa que faz uma ótima representação da “grande maçã”.

“Marvel’s Spider-Man: Miles Morales” inaugura muito bem a nova geração e nos deixa curiosos sobre o patamar que um próximo jogo, se feito apenas para o PlayStation 5, poderá atingir.