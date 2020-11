Museu Afro Brasil inaugura exposição de Melvin Edwards

Apesar do público ainda tímido na volta das instituições culturais em São Paulo, o Museu Afro Brasil, no parque Ibirapuera, não deixou passar batido o dia da Consciência Negra, amanhã. Para celebrar, inaugura a exposição individual “Melvin Edwards – o escultor da resistência”, com mais de 30 obras do artista americano.

Estão lá os “Fragmentos Linchados”, sua série mais longeva e numerosa. São esculturas cujo ferro e aço enferrujado pesam na parede. Elas são feitas de ferramentas e partes de peças industriais, agrícolas e outros fragmentos – tudo soldado em uma única obra de retalhos, carregada de significados que remetem à história afroamericana nos EUA e sua própria biografia.

A mostra vai além e reúne também obras feitas por Edwards, hoje com 83 anos, em suas passagens pelo Brasil, que visitou pela primeira vez em 1986 e onde estreou uma individual no MASP (Museu de Arte de São Paulo Assis Chateubriand), em 2018. Nas instalações, arame farpado e correntes de metal são recorrentes. O vermelho da tinta remete ao sangue.

“Tudo isso tem uma direção voltada para essa libertação. Essas correntes têm um significado duplo, na medida em que ele acorrenta e liberta. A obra dele está toda voltada para essa questão racial americana”, explica o artista plástico Emanoel Araújo, curador da mostra e diretor do museu.

Em algumas peças, essas correntes são ampliadas e desconstruídas. Disso, também surgem aquarelas, coloridas, que podem remeter ao seu lado mais aglutinador. Os elos representam a conexão entre as pessoas, segundo Araújo.

Mel Edwards é um dos principais artistas contemporâneos americanos, também professor. Nascido no Texas, ele viveu durante os tempos de segregação racial nos EUA. Viajou por países como Nigéria, Gana, Benim e Senegal, o que também influenciou o seu trabalho, presente em grandes museus e cidades do mundo.

“Os problemas do negro americano também são os nossos. Nos Estados Unidos, as coisas são postas de outra maneira, há uma questão branca latente, e negro é minoria. Diferentemente da nossa, em que é maioria”, afirma. “A realidade brasileira é sempre a mesma, todo mundo sabe. Tudo isso está embutido na obra dele.”

Museu Afro Brasil (pq. Ibirapuera – portão 10, av. Pedro Álvares Cabral, s/nº – Vila Mariana, tel.: 3320-8900). Ter. a dom., das 11h às 17h. R$ 7,50 a 14. Até 31/1. Agendamentos em www.museuafrobrasil.org.br.

* Supervisão Angela Corrêa