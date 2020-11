Meghan Markle admite ter 'vazado' informações para os autores de sua biografia

A duquesa Meghan Markle admitiu, nesta semana, ter 'vazado' informações pessoais para os autores de sua biografia ‘Finding Freedom', como revelado pelo site Vanitatis.

Isso ocorre depois que os autores e a própria Meghan terem negado, em inúmeras ocasiões, qualquer participação da duquesa na publicação.

A ex-atriz vazou informações por meio de um amigo para os jornalistas Omid Scoobie e Carolyn Durand, que lançaram o livro em agosto deste ano.

Como detalhado, a revelação ocorreu no processo que ela move contra o tabloide 'The Mail on Sunday' por violação de privacidade.

Preocupada com a história revelada pelo seu pai (sobre a publicação de uma carta vendida por ele) e para tentar dar sua versão dos acontecimentos, Meghan pediu um amigo para falar com os escritores.

A ideia era contar a versão de Meghan da carta que ela enviou a seu pai e que agora está sujeita a um julgamento (pela suposta publicação indevida). Confira publicação:

Meghan Markle admite haber 'filtrado' información a los autores de su biografía https://t.co/TauJs5tadl — Vanitatis (@vanitatis) November 19, 2020

