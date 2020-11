Kylie Jenner aparece em foto com o bumbum empinado e causa furor nas redes sociais

A socialite Kylie Jenner, 23 anos, causou furor nas redes sociais com uma nova sequência de fotos nesta quarta-feira (18).

Com mais de 200 milhões de seguidores no Instagram, ela apareceu de biquíni, com o bumbum empinado.

Tomando sol, e com uma piscina de fundo, ela aproveitou também para falar sobre sua nova coleção.

Rapidamente, a postagem repercutiu, ganhando mais de 10 milhões de curtidas e milhares de comentários.

“Linda demais”, “hot” e “que maravilhosa” foram algumas das mensagens dos fãs. Confira postagem:

LEIA TAMBÉM: