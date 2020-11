5 filmes emocionantes para ver na Netflix

A Netflix está cheia de novidades. Preparamos para vocês uma lista com 5 filmes emocionantes que agora estão disponíveis no catálogo serviço de streaming. Vamos ver abaixo quais são?

‘Rocky: um lutador’ (1976)

Reprodução / United Artists

O primeiro filme da série criada por Sylvester Stallone ganhou 3 Oscars (incluindo o de Melhor Filme) e foi a maior bilheteria do ano em que foi lançado. O drama esportivo, que conta a história de superação do boxeador Rocky Balboa, continua a inspirar muita gente até hoje.

‘Ghost: do outro lado da vida’ (1990)

Reprodução / Paramount Pictures

Não tem como ouvir ‘Unchained Melody’, dos Righteous Brothers, e não se lembrar ‘Ghost: do outro lado da vida’, (a canção faz parte da trilha sonora do filme). O drama sobrenatural sobre um amor que nem a morte é capaz de separar ganhou 2 Oscars e fez muito sucesso entre a comunidade espírita no Brasil.

‘A lista de Schindler’ (1993)

Reprodução / Universal Pictures

Dirigido por Steven Spielberg, ‘A lista de Schindler’ é considerado um dos melhores filmes já feitos sobre a Segunda Guerra Mundial. Baseado em fatos reais, o longa-metragem épico com mais de 3 horas de duração conta a história do industrial alemão Oskar Schindler, que usou a sua influência no partido nazista para salvar a vida de mais de 1200 judeus. ‘A lista de Schindler’, que foi todo filmado em preto-e-branco e falado em inglês, ganhou 7 Oscars, incluindo o de melhor Filme.

‘Carandiru’ (2003)

Reprodução / Sony Pictures Classics / Columbia Tristar

Baseado no livro ‘Estação Carandiru’, do médico Dráuzio Varella, esse filme brasileiro conta a história do massacre que ocorreu no maior presídio presídio de São Paulo e de toda a América Latina. Rodrigo Santoro, Wagner Moura, Lázaro Ramos, Milton Gonçalves, Caio Blat, Milhem Cortaz e Sabotage, entre muitos outros, estão no elenco.

‘Sully: o herói do Rio Hudson’ (2016)

Reprodução / Warner Bros. Pictures

Dirigido por Clint Eastwood e estrelado por Tom Hanks, o filme conta a história de Chesley Burnett "Sully" Sullenberger III, o piloto de avião que conseguiu salvar a vida de todos os 155 passageiros que estavam a bordo do voo 1549 da US Airways 1549, em Nova York.

E aí, partiu maratonar?

