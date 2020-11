‘Siempre He Estado Aquí’: Após 12 anos, RBD volta com música inédita

Após 12 anos do fim da banda RBD, o grupo finalmente anuncia retorno com uma música inédita, chamada ‘Siempre He Estado Aquí’.

A nova formação traz quatro dos seis integrantes originais: Anahí, Christian Chávez, Maite Perrone e Christopher von Uckermann.

Dulce Maria e Poncho decidiram não participar do novo lançamento.

De acordo com a banda, a nova música é uma homenagem aos fãs e faz referências aos diversos hits emplacados pelo grupo na formação original.

Veja a nova música do RBD: