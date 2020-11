‘Ocupação Lima Duarte’ oferece um passeio presencial e virtual pela carreira do ator

Lima Duarte é pura história. Aos 90 anos, completados em março, ele começou no rádio, integrou o emblemático Teatro de Arena, é pioneiro da TV e levou o mesmo método imersivo na construção de personagens no cinema. Esta biografia, que se mistura à dramaturgia brasileira, está na “Ocupação Lima Duarte”, que abre hoje no Itaú Cultural, online para todo o país e presencial para quem estiver em São Paulo.

A exposição tem 130 fotografias, incluindo pérolas do acervo pessoal do ator, que chegou à capital paulista em um caminhão de mangas, vindo do interior de Minas Gerais. Documentos, livros preferidos e programas teatrais também compõem as seis partes da mostra.

"Arena Conta Zumbi", em 1965, no Teatro de Arena / Derly Marques

A seção mais reconhecível a todas as idades é a “Estação Tô Certo ou Tô Errado”, que mostra sua carreira televisiva, marcada por personagens como o Sinhozinho Malta, de “Roque Santeiro”, e Sassá Mutema, de “O Salvador da Pátria”, e que incluiu, ainda nos anos 1950, versões teatrais para a TV Tupi, como “Hamlet”.

Visitantes virtuais e presenciais vão ser acompanhados por um educador do espaço. Por isso e por conta das medidas de segurança em tempos de pandemia, é preciso reservar vaga.

Quem estiver de longe, precisa agendar aqui. Quem for à mostra presencialmente pode garantir lugar neste link.

Itaú Cultural (av. Paulista, 149; tel.: 2168-1777). Ter. a sex., das 13h às 19h; sáb. e dom., das 10h às 16h. Grátis. Até 10/1.