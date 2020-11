Mickey comemora 92 anos com programação especial

Um dos personagens mais famosos do mundo, Mickey Mouse está ficando mais velho. Hoje, faz 92 anos desde que apareceu pela primeira vez. Uma programação na TV e no streaming vai celebrar a data especial.

No Disney Channel, a partir das 16h, haverá exibição de “Uma História de Terror – Halloween com Mickey Mouse”, curtas do personagem, além de “Celebrando com Donald – Um Especial do Mickey Mouse”.

No Disney Junior, às 8h, começam os episódios temáticos de “A Casa de Mickey Mouse”, além de novos de “Mickey Mouse – Mix de Aventuras” e um novo curta da coleção “Mickey Mouse e seu amigo Pluto”.

Às 19h30, é a vez do Disney XD com “Uma História de Terror – Halloween com Mickey Mouse” e um compilado de curtas de Mickey.

No Disney+, os novos curtas de “O Maravilhoso Mundo de Mickey” estreiam, assim como o clássico “Fantasia” (1940) e “Fantasia 2000” (1999), o remake recente.