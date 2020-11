Games podem ser benéficos ao bem-estar, mostra pesquisa da Oxford

Jogadores de “Animal Crossing: New Horizons”, febre da quarentena, e “Plants vs Zombies: Battle for Neighborville” parecem estar se benefeciando do hobby. É o que descobriu um estudo divulgado anteontem por pesquisadores da Universidade de Oxford, no Reino Unido.

A pesquisa explorou a associação entre o tempo de jogo diário e o bem-estar mental dos participantes. A experiência dos usuários, assim como todas as suas sensações ao jogar, foram também examinadas.

Eles chegaram a conclusão de que o número de horas jogadas é um pequeno, mas significativo fator para o bem-estar. O que deve ser mais importante, na verdade, é a experiência subjetiva do usuário durante o jogo. O sentimento de competência e conexão social, por exemplo, pode contribuir para isso. Jogadores que apresentaram prazer jogando, no geral, relataram um bem-estar mais positivo.

Os resultados também se alinham com pesquisas anteriores, sugerindo que pessoas cujas necessidades psicológicas não estão sendo supridas na vida real podem ter uma experiência negativa ao jogar.

Participaram da pesquisa, realizada pelo Instituto da Internet de Oxford, 3.274 jogadores. Os dados foram também fornecidos pelas desenvolvedoras dos games, Nintendo e EA.