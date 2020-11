5 brinquedos com descontos de Black Friday para garantir o presente de Natal das crianças

Entre a Black Friday e o Natal são apenas 25 dias. Com essa proximidade e descontos maiores que a média que duram, muitas vezes, durante o mês inteiro de novembro é muito simples comprar agora na Black e esperar até as festas de distribuir os presentes, principalmente para o caso das crianças.

Uma pesquisa da CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas) constatou que, durante essa época do ano, os preços ficam em média 29% menores. Na ponta do lápis, é uma excelente opção para ser o Papai Noel da família sem esvaziar o bolso. Selecionamos 5 brinquedos que podem ser uma opção para as crianças e que já estão com descontos antecipados de Black Friday. Confira:

1. Conjunto de pistas e super batidas Hot Wheels para Carros de Brinquedo



Estimule a criatividade e a experimentação das crianças com mais de 5 metros de pista com curvas fechadas, aceleradores motorizados e uma zona de colisão gigante. Emoções fortes liberam a empolgação da narrativa e dão asas à imaginação. O conjunto inclui espaços de estacionamento para armazenamento adicional e proteções sobre zonas de colisão. Acompanha um carro Hot Wheels. De R$ 447,82 por R$ 300,90 e frete grátis (desconto de R$ 146,92 ou 33%).

2. Conjunto Massinha Play-Doh Animais



Conjunto de massinha e moldes de animais. Para a criança soltar a imaginação e aprender todos os animais junto com Play-Doh. De R$ 40,40 por R$ 19,99 (desconto de R$ 20,41 ou 51%).

3. Nerf Lanca Dardos Alpha Cobra com Target Laranja Amarelo e Preto



Pratique suas habilidades de mira com este conjunto de 17 peças! Lançar nos 4 alvos que podem ser colocados juntos para criar alvos de garrafas, ao lançar neles, quebram. O lançador tem uma capacidade de 6 dardos para que você possa disparar 6 dardos em uma fileira. Inclui 12 dardos oficiais da Nerf Elite. Os lançadores de Alpha Strike são uma ótima maneira de entrar em batalhas Nerf e experimentar o poder e o desempenho da marca Nerf. De R$ 53,88 por R$ 34,99 (desconto de R$18,89 ou 35%).

4. "Brincareia" 400g Frozen 2 Disney-Pixar Multicolorido



Areia Cinética de Frozen 2 com 400g de areia. Vem com 6 acessórios (1 baldinho, 2 pás, 1 rastelo, 1 rolinho e 1 peneira) e 3 moldes exclusivos da Elsa, da Anna e do Olaf. Compre a partir de R$ 52,00.

5. The Mind Galápagos Jogos



The Mind não é apenas um jogo é uma curiosa e envolvente experiência em grupo que virou uma verdadeira sensação mundial. Os participantes vão trabalhar em equipe para alcançar a vitória sem usar uma única palavra ou gesto, apenas conectando suas mentes. Um experimento de sensibilidade, calma e equilíbrio, que desafia até os limites da ciência. Compre a partir de R$ 69,90.

