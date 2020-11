Netflix divulga trailer potente de documentário com Emicida; 'AmarElo - É Tudo Pra Ontem' está chegando

Em novembro de 2019, no mês da consciência negra, o rapper Emicida realizou um show no Teatro Municipal, em São Paulo. Agora, as cenas dos bastidores, entrevistas e paralelos com a história da cultura negra brasileira nos últimos 100 anos, estão reunidos em um documentário na Netflix.

A produção “AmarElo – É Tudo Pra Ontem”, teve sua data de estreia anunciada em um potente trailer, no qual é possível conferir a participação de grandes nomes da música e arte brasileira, como Zeca Pagodinho e Fernanda Montenegro.

Confira e anime-se para conferir o documentário em 8 de dezembro no streaming: