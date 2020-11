The Crown: este foi o look replicado na série que apresenta a versão mais delicada da princesa Diana

Princesa Diana sempre foi um ícone da moda. Suas roupas expressavam muito sua personalidade. Um dos looks usados pela princesa, e replicados em The Crown, por exemplo mostram o quanto Lady Dy era uma pessoa doce e delicada.

Você também pode se interessar:

O vestido replicado na série é um vemelho de bolinhas, com alças finas, que Diana usou na estreia de 1981 do filme de Bond, For Your Eyes Only. Na série, Emma Corrin, que interpreta a princesa, usa uma cópia idêntica e acrescentou uma tiara e um colar combinando com o vestido.

Crédito: Getty - Netflix

Compartilhe nossas matérias em suas redes sociais ou com seus amigos no WhatsApp. O Metro World News é um jornal totalmente gratuito e você pode nos ajudar a continuar fazendo nosso trabalho compartilhando nossas matérias.

LEIA TAMBÉM