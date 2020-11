Bahia dos anos 90 é retratada em exposição de Christian Cravo

Christian Cravo passou a primeira parte da vida entre Salvador, onde nasceu, e Copenhague, Dinamarca, terra da mãe. No início dos anos 1990, resolveu explorar as raízes no Brasil. Esse período ficou marcado em seu primeiro trabalho, “Northern Light, Southern Skies”, exposição que começa hoje na galeria BABEL SP.

As fotografias, em preto e branco, ganharam uma edição pela extinta editora Cosac Naify em 2014, mas nunca foram tema de exposição até hoje. A publicação da exposição tem 300 imagens, está disponível para compra na galeria.

Os registros foram feitos entre 1991 e 1993, quando Christian passou uma temporada com o pai, o artista Mário Cravo Neto. No início, ele tinha 17 anos e redescobriu a religiosidade e o calor das ruas soteropolitanas, em contraste com a Dinamarca. No total, a exposição tem 32 fotografias, em grandes e pequenos formatos.

BABEL SP (r. Estados Unidos, 2.205 – Jd. Paulista; tel.: 97335-4929) Ter. a dom., das 10h às 18h; sáb. das 11h às 17h. Grátis. Até 31/1.