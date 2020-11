'Space Force':  Netflix renova contrato para segunda temporada

A série 'Space Force', criada por Steve Carell e Greg Daniels, foi renovada para a segunda temporada pela Netflix.

A série é uma sátira ao anúncio do presidente Donald Trump de criar uma força de defesa espacial para os Estados Unidos.

O anúncio foi feito pelo Twitter da plataforma na última sexta-feira.

A primeira temporada ainda está disponível na Netflix. O canal não anunciou quando a segunda temporada estará disponível para os assinantes.

Veja o anúncio:

It's official! Space Force has been renewed for Season 2! pic.twitter.com/n30qOnB8NX

— Netflix Is A Joke (@NetflixIsAJoke) November 13, 2020