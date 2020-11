‘Power Up’: AC/DC renasce em tributo a Malcolm Young

Ninguém acreditava que o AC/DC ainda teria alguma longevidade após 2014, quando a banda flertou intensamente com o fim. No entanto, “Power Up”, o recém-lançado 17º álbum de estúdio, indica que os australianos ainda têm lenha para queimar.

Este é o primeiro disco desde a morte de Malcolm Young (1953-2017), fundador do AC/DC ao lado do irmão mais novo, Angus.

Por conta do mal de Alzheimer, ele foi a primeira baixa naquele 2014, quando a turnê de “Rock or Bust” teve início. Até o fim da excursão, dois anos depois, a banda teve mais baixas: o vocalista Brian Johnson saiu por problemas de audição, o baterista Phil Rudd foi preso e o baixista Cliff Williams decidiu simplesmente se aposentar.

Produzido por Brendan O’Brien, que trabalhou com a banda nos dois álbuns anteriores, o lançamento é um grande tributo a Malcolm, que era o principal compositor – tanto que a sonoridade não parece notar sua ausência. Muito porque Angus trouxe de volta Johnson, Rudd e Williams, formação de “Back in Black”, álbum que também seguiu uma perda, com a morte trágica do vocalista Bon Scott.

Johnson, que assumiu os vocais naquela ocasião e foi substituído brevemente por Axl Rose, encontrou o aparelho auditivo ideal e retomou a carreira. E o AC/DC renasce, sem surpresas.

“Power up”

AC/DC

Sony Music

streaming (mídia física não disponível no Brasil)